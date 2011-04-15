ЦИКР: каждый россиянин в 2017 году потратит на сладости 6.95-7 тыс. руб.

Расходы россиян на кондитерские изделия в 2017 году по ожиданиям составят на одного человека 6.95-7 тыс. руб. Это на 42% больше, чем потратил среднестатистический россиянин на сладости в 2013 году (4.903 тыс. руб.), говорится в сообщении Центра исследований кондитерского рынка (ЦИКР).



Но увеличение расходов было обусловлено подорожанием кондитерских изделий в целом - рост цен на них составил за описываемое время 54% (сентябрь 2017 к сентябрю 2013 года). Так что фактически происходит сокращение трат на сладости. При этом по итогам 2017 года ожидается увеличение потребления сладостей в килограммах. Всего потребление кондитерских изделий в 2013 году составляло 24 кг как в 2013 году, так и летом 2017 года, но по итогам года ожидается рост до 24.2-24.5. Все самые важные изменения происходят в структуре потребления - пока предпочтения отдаются более дешевым видам сладостей.



Потребление шоколадных изделий в июне текущего года составило 4.7 кг в годовом выражении на человека. Во второй половине 2017 года этот показатель может вырасти до рекордных 4.8-5 кг в год на человека, что выглядит впечатляюще по сравнению с показателем в 4.3 кг в год на человека в 2013 году. Более того, в структуре трат на сладости самую большую долю в 2017 году занимают именно шоколадные кондитерские изделия - на них приходится 37%, тогда как в 2013 году назад на них было 32%. Увеличение доли расходов на шоколадные кондитерские изделия связано с тем, что это самый подорожавший вид сладкого за описываемое время - только в течение 2015 года шоколад подорожал в среднем по стране на 40%. Однако внутри группы шоколадных кондитерских изделий предпочтение отдаётся более дешевым видам, то есть больше продаётся конфет, а не шоколада.



Также отмечается, что россияне сократили траты на торты с пирожными с 18% в 2013 году из общей суммы расходов на сладкое до 11% в 2017 году. Зато в расходах выросла доля мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения, например, печенья, вафель, пряников, до 24% в 2017 году с 21% в 2013 году. Наконец почти без изменений осталась доля расходов на сахаристые кондитерских изделия и карамель, снизившись с 29% в 2013 году до 28% в 2017 году.



Изменение потребительских привычек, сокращение трат, переход на более дешевые виды сладостей были связаны в основном с падением покупательной способности и резким ростом цен на них. Основной пик роста цен на кондитерские изделия пришелся на 2015 год, когда цены выросли только за год почти на 25%. В 2016 году динамика стала сократилась почти вдвое. А с начала 2017 года потребительские цены на сладости практически престали расти и динамика роста цен на большинство видов оказалась даже ниже показателей продовольственной инфляции.



В 2017 году в России начинается постепенное восстановление потребления сладостей после двух кризисных лет. Потребление мучных кондитерских изделий длительных сроков хранения (различного рода печенье, вафли, пряники, кексы, рулеты и так далее) в июне 2017 года составляло 9.4 кг в год на человека, а во второй половине 2017 года может вырасти до 9.5-9.6 кг в год на человека. В 2013 году было 8.8 кг. Потребление тортов и пирожных в среднем по стране будет находиться на уровне 2-2.1 кг в год на человека, тогда как в 2013 году было 2.5 кг в год на человека. Потребление карамели, скорее всего, сохранится на уровне 1.2-1.3 кг в год на человека, а прочих сахаристых кондитерских изделий может вырасти до 6.8 кг с 6.7 в начале этого года. В 2013 году потребление карамели было 1.3 кг, а других сахаристых кондитерских изделий 7.1 кг в год на человека.



"AK&M" от 05.10.2017