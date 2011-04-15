РФПИ, Saudi Aramco и СИБУР подписали меморандум о взаимопонимании по возможному сотрудничеству в сфере нефтехимии

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Saudi Aramco и СИБУР и подписали меморандум о взаимопонимании по возможному сотрудничеству в сфере нефтехимии и маркетинга нефтехимической продукции на территории РФ и Саудовской Аравии. Об этом говорится в сообщении РФПИ.



Согласно меморандуму, компании проведут оценку потенциала нефтехимических рынков РФ и Саудовской Аравии и рассмотрят возможности развития дальнейшего сотрудничества.



Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил:



"Сотрудничество с Saudi Aramco, обладающей мощной ресурсной базой и опытом в реализации масштабных инвестиционных проектов по выпуску высококачественной продукции с высокой добавленной стоимостью, позволит создать СИБУРу условия для наиболее эффективной реализации потенциала взаимного сотрудничества".



Дмитрий Конов, председатель правления СИБУРа, заявил: "Партнёрство с одной из крупнейших нефтехимических компаний Саудовской Аравии позволит СИБУРу расширить компетенции и рынки сбыта, а также изучить относительно новый для компании и при этом перспективный ближневосточный рынок. Объединение экспертизы по реализации крупных проектов и выходу на новые рынки сбыта способствует дальнейшему усилению лидирующих позиций обеих компаний".



ПАО "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" за 2015 год по МСФО снизилась на 9.9% до 62.4 млрд руб. Выручка компании в 2015 году выросла по сравнению с 2014 годом на 5.2% и составила 380 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 32% и составил 135.6 млрд руб.



Скорректированная прибыль СИБУР Холдинга по МСФО в первом полугодии снизилась на 14.7% до 29 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 8.1% до 196.1 млрд руб.





"AK&M" от 05.10.2017