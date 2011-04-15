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05/10/2017
17:36

РФПИ согласовал с арабскими инвесторами условия участия в трёх дорожных проектах

РФПИ, суверенный фонд ОАЭ Mubadala Development и Public Investment Fund из Саудовской Аравии согласовали основные условия участия в капитале "Объединённого транспортного концессионного холдинга", созданного РФПИ и УК "Лидер" для реализации инвестиционных проектов в области строительства и эксплуатации автомобильных и железных дорог, городского транспорта.

На сегодняшний день стороны прорабатывают участие в трёх крупных инфраструктурных проектах. Речь идёт об эксплуатации участка платной скоростной автодороги М-1 "Северный обход Одинцова"; строительстве дублера Кутузовского проспекта в Москве и строительстве легкого скоростного трамвая в Санкт-Петербурге.

Совокупный объём инвестиций партнёров в рамках трёх проектов может составить около 13 млрд руб.

Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), отметил:

"Мы рады, что наши партнёры из Mubadala [и PIF] высоко оценивают потенциал российских инфраструктурных проектов. Участие таких крупных фондов демонстрирует, что даже комплексные инфраструктурные проекты в области транспорта, в том числе по модели ГЧП, могут быть привлекательным образом структурированы для иностранных институциональных инвесторов".

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания фонда расположена в Москве.


"AK&M" от 05.10.2017
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