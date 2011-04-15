Газпром и СИБУР договорились о поставках углеводородов до 2033 года

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев и член совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Владимир Разумов подписали соглашение о поставках углеводородов. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Документ содержит условия будущего дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки Газпромом широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ), производимых на мощностях Сургутского завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина, на тобольскую промышленную площадку СИБУРа.



В частности, срок действия договора, заключенного в 2011 году, будет продлён до 2033 года. Определён гарантированный объём поставок ШФЛУ на весь указанный период. Оптимизирована формула цены с учётом долгосрочных интересов сторон.



Дополнительное соглашение к договору поставки будет подписано не позднее 1 декабря.



ШФЛУ — смесь сжиженных углеводородных газов (пропана и бутана) и более тяжелых углеводородов, получаемая в результате переработки природного и попутного нефтяного газа, газового конденсата. Используется в качестве ценного сырья для производства широкой линейки нефтехимических продуктов, например полимеров, синтетических каучуков, продукции органического синтеза.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.



ПАО "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.



Скорректированная чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" за 2015 год по МСФО снизилась на 9.9% до 62.4 млрд руб. Выручка компании в 2015 году выросла по сравнению с 2014 годом на 5.2% и составила 380 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 32% и составил 135.6 млрд руб.



Скорректированная прибыль СИБУР Холдинга по МСФО в первом полугодии снизилась на 14.7% до 29 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 8.1% до 196.1 млрд руб.





"AK&M" от 05.10.2017