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05/10/2017
18:23

Газпром и СИБУР договорились о поставках углеводородов до 2033 года

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев и член совета директоров ПАО "СИБУР Холдинг" Владимир Разумов подписали соглашение о поставках углеводородов. Об этом говорится в сообщении Газпрома.

Документ содержит условия будущего дополнительного соглашения к долгосрочному договору поставки Газпромом широкой фракции лёгких углеводородов (ШФЛУ), производимых на мощностях Сургутского завода по стабилизации конденсата им. В.С. Черномырдина, на тобольскую промышленную площадку СИБУРа.

В частности, срок действия договора, заключенного в 2011 году, будет продлён до 2033 года. Определён гарантированный объём поставок ШФЛУ на весь указанный период. Оптимизирована формула цены с учётом долгосрочных интересов сторон.

Дополнительное соглашение к договору поставки будет подписано не позднее 1 декабря.

ШФЛУ — смесь сжиженных углеводородных газов (пропана и бутана) и более тяжелых углеводородов, получаемая в результате переработки природного и попутного нефтяного газа, газового конденсата. Используется в качестве ценного сырья для производства широкой линейки нефтехимических продуктов, например полимеров, синтетических каучуков, продукции органического синтеза.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.

ПАО "СИБУР Холдинг" (ИНН 7727547261) является крупнейшим в России производителем нефтехимической продукции. Контрольный пакет акций компании принадлежит Леониду Михельсону.

Скорректированная чистая прибыль ПАО "СИБУР Холдинг" за 2015 год по МСФО снизилась на 9.9% до 62.4 млрд руб. Выручка компании в 2015 году выросла по сравнению с 2014 годом на 5.2% и составила 380 млрд руб. Показатель EBITDA компании вырос на 32% и составил 135.6 млрд руб.

Скорректированная прибыль СИБУР Холдинга по МСФО в первом полугодии снизилась на 14.7% до 29 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 8.1% до 196.1 млрд руб.


"AK&M" от 05.10.2017
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