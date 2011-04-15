РФПИ и PIF объявили о создании Российско-саудовской платформы для инвестиций в технологическом секторе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF) из Саудовской Аравии объявляют о создании Российско-саудовской платформы для инвестиций в технологическом секторе. Об этом говорится в сообщении фонда.



Новая структура сфокусируется на поиске привлекательных инвестиционных возможностей в российском высокотехнологичном секторе, включая компании из области e-commerce, digital infrastructure, big data и др.



Объём Российско-саудовской платформы для инвестиций в технологическом секторе составит $1 млрд.



РФПИ и PIF также рассматривают ряд привлекательных инвестиционных возможностей в таких секторах, как ритейл, строительство, альтернативная энергетика, транспортная и логистическая инфраструктура.



Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, отметил: "Мы и наши саудовские партнёры верим в потенциал российских высокотехнологичных компаний и считаем этот сектор ключевым для дальнейшего развития экономик обеих стран. Именно поэтому мы решили выделить поиск привлекательных возможностей в технологическом секторе в отдельное направление работы РФПИ и PIF. Созданная платформа позволит максимальным образом использовать инвестиционный потенциал и экспертизу наших команд для создания и внедрения передовых технологических решений не только в России и Саудовской Аравии, но и на глобальном рынке".



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве.



Российско-саудовский инвестиционный фонд создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF) для инвестиций в привлекательные проекты преимущественно на территории России, способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ и КСА. В числе приоритетных секторов для инвестиций: производство продуктов питания и сельское хозяйство, потребительский сектор и сектор услуг, здравоохранение и фармацевтика, инновации и высокие технологии, инфраструктура.



Public Investment Fund - в марте 2015 года Совет министров издал указ о передаче надзора за PIF Совету по экономическим вопросам и вопросам развития (CEDA). В рамках этого процесса был назначен новый Совет директоров PIF под председательством Его Королевского Высочества наследного принца Мохаммада бин Салмана аль-Сауда.



В целях способствовать достижению задач, поставленных в рамках программы Saudi Vision 2030, Совет директоров PIF адаптировал стратегию фонда в соответствии с программой.



PIF развивает портфель высококачественных домашних и международных активов, диверсифицированный по секторам, географическим регионам и классам. Совместно с глобальными стратегическими партнерами и известными инвестиционными менеджерами PIF выступает в качестве основного инвестиционного подразделения Королевства для реализации стратегии, направленной на получение привлекательной доходности для Королевства Саудовская Аравия в долгосрочном периоде.





"AK&M" от 05.10.2017