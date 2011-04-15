РФПИ, PIF и Saudi Aramco объявили о создании платформы для инвестиций в энергетическом секторе

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Public Investment Fund (PIF) из Саудовской Аравии и государственная нефтедобывающая компания Саудовской Аравии Saudi Aramco объявляют о создании Платформы для инвестиций в энергетическом секторе. Об этом говорится в сообщении фонда.



Платформа будет нацелена на поиск привлекательных инвестиционных возможностей на территории Российской Федерации с фокусом на высокотехнологичных энергетических компаниях в области нефтесервиса и сопутствующих услуг с возможностью последующей локализации бизнеса в Саудовской Аравии и на Ближнем Востоке.



Генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил: "Российско-саудовская энергетическая платформа станет уникальным институтом для российского рынка прямых инвестиций. Она будет способствовать выходу портфельных компаний на новые рынки, включая Саудовскую Аравию, благодаря команде Saudi Aramco, крупнейшей нефтедобывающей компании мира. Наши саудовские партнеры высоко оценили потенциал развития ряда российских компаний и хотели бы использовать их опыт в рамках совместной работы на Ближнем Востоке".



Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) - суверенный инвестиционный фонд Российской Федерации, основан в июне 2011 года с целью осуществления вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику. Управляющая компания Фонда расположена в Москве.



Российско-саудовский инвестиционный фонд создан Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) и Public Investment Fund (PIF) для инвестиций в привлекательные проекты преимущественно на территории России, способствующие укреплению торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества РФ и КСА. В числе приоритетных секторов для инвестиций: производство продуктов питания и сельское хозяйство, потребительский сектор и сектор услуг, здравоохранение и фармацевтика, инновации и высокие технологии, инфраструктура.







"AK&M" от 05.10.2017