Газпром, CNPC и КазМунайГаз изучат перспективы развития газозаправочной инфраструктуры на маршруте Европа - Китай

Председатель правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, вице-президент PetroChina Хуан Вэйхэ (по доверённости от CNPC) и исполнительный вице-президент по транспортировке, переработке и маркетингу АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Данияр Берлибаев подписали Меморандум о взаимопонимании. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Документ отражает заинтересованность сторон в реализации долгосрочного стратегического сотрудничества на рынке газомоторного топлива, в частности в сфере развития заправочной инфраструктуры на международном транспортном маршруте Европа — Китай.



Меморандум, в частности, предполагает проведение сторонами оценки потенциального количества газомоторных грузовых транспортных средств, а также объёма потребления газомоторного топлива в период до 2030 года на российском, казахском и китайском участках маршрута.



Проведённый анализ будет служить основой для принятия решения о разработке трехсторонней "дорожной карты" по развитию сети газозаправочных объектов на маршруте Европа — Китай.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль Газпрома по РСБУ в 2016 году выросла на 2% до 411.4 млрд руб. с 403.5 млрд руб. годом ранее. Выручка компании в 2016 году сократилась на 9% до 3.934 трлн руб. с 4.334 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа - также на 9% до 2.66 трлн руб. с 3.054 трлн руб.





"AK&M" от 05.10.2017