В.Путин освободил от занимаемой должности губернатора Орловской области Вадима Потомского

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.



Врио губернатора Орловской области стал 38-летний Андрей Клычков, юрист и специалист по международным отношениям, ранее возглавлял фракцию КПРФ в Мосгордуме.



Ранее со своих постов ушли сразу несколько губернаторов. В частности, накануне В.Путин освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. До этого в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев.



По данным СМИ, всего со своих постов уйдут от 8 до 11 глав регионов, серия отставок завершится к 10 октября.



"AK&M" от 05.10.2017