Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

05/10/2017
18:22

В.Путин освободил от занимаемой должности губернатора Орловской области Вадима Потомского

Президент России Владимир Путин освободил от занимаемой должности губернатора Орловской области Вадима Потомского. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Врио губернатора Орловской области стал 38-летний Андрей Клычков, юрист и специалист по международным отношениям, ранее возглавлял фракцию КПРФ в Мосгордуме.

Ранее со своих постов ушли сразу несколько губернаторов. В частности, накануне В.Путин освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. До этого в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин и нижегородский губернатор Валерий Шанцев.

По данным СМИ, всего со своих постов уйдут от 8 до 11 глав регионов, серия отставок завершится к 10 октября.

"AK&M" от 05.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100