Дайджест газеты "Ведомости" от 6 октября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 6 октября 2017 года.





"Я ВЕРЮ В МАТЕМАТИКУ БОЛЬШЕ, ЧЕМ В ПОЛИТИКУ"



Сооснователь компании Apple Стив Возняк рассказал в интервью, почему перестал бояться искусственного интеллекта.



Сооснователь компании Apple Стив Возняк приезжает в Москву. В субботу, 7 октября, он посетит МГУ и выступит в главном актовом зале с лекцией для студентов. Лекция пройдет в формате диалога. "Ведомости" поговорили с Возняком об искусственном интеллекте, летающих автомобилях и воспитании детей в век технологического прорыва.



"Я был согласен [с мнением об опасности искусственного интеллекта] и говорил об этом со сцены в течение многих лет - за два года до того, как начались все публичные заявления со стороны Илона Маска и Стивена Хокинга. Но я поменял свое мнение. И причина тому - у меня есть логические причины предполагать, что эта опасность слишком далеко в будущем. Десятки, сотни лет должны пройти, чтобы эта опасность стала реальной. А может, она не станет," - рассказал он "Ведомостям".





BMW ПОСТРОИТ ЗАВОД В РОССИИ



BMW вот-вот решит строить завод в России. Компании осталось определиться, делать это самой или с партнером. Проект обойдется в сотни миллионов евро.



BMW намерена построить автосборочный завод полного цикла в России, рассказал "Ведомостям" знакомый с менеджерами автоконцерна человек. Основной рассматриваемый вариант для размещения производства - Калининградская область, где действует особая экономическая зона (ОЭЗ). Резиденты ОЭЗ получают бюджетные субсидии, сопоставимые с расходами по уплате таможенных платежей при ввозе комплектующих. Мощность производства, скорее всего, будет сопоставима с продажами в России, продолжает собеседник "Ведомостей". На предприятии будет сварка и окраска кузовов. А вот штамповка кузовных деталей, а также производство двигателей и трансмиссий маловероятны - планируемая мощность невелика, объясняет он.







РУБЛЬ НЕНАДОЛГО УСПОКОИЛСЯ



Рубль растет к доллару и евро, валютный рынок спокоен как никогда, но эксперты не успокаиваются, опасаясь ослабления рубля к концу года.



В четверг евро подешевел на 50 коп. до 67,33 руб., доллар - на 19 коп. до 57,49 руб. (на 19.00 мск). Трейдер Альфа-банка Игорь Акиньшин называет две основные причины: "Это рост цен на нефть и общий тренд на укрепление российской валюты, поддержкой которому выступают покупки нерезидентов. Это, в частности, продемонстрировали накануне итоги аукционов по размещению ОФЗ: спрос в разы превысил предложение".



В последнее время рубль стабилен - слабеет евро к доллару, говорит главный экономист BCS Global Markets Владимир Тихомиров, объясняя это тем, что ФРС США оставила базовую ставку без изменений (1-1,25% годовых). Однако ФРС прогнозирует, что ставку в этом году еще раз все-таки поднимет - до 1,375%. "После этого отношение к доллару поменялось.





ЗЕМЛЮ ВЕРНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА



Москва начинает изымать участки у владельцев промзон, не развивающих их. Первые 50 га на окраинах столицы застроят жильем и коммерческой недвижимостью.



Три пилотных проекта комплексного развития территорий (КРТ) могут быть реализованы на территории производственных зон "Бирюлево" (9,6 га), "Коровино" (10,86) и "Братцево" (26,36), сообщил на международной выставке Exporeal замруководителя департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Алексей Артемов. Это первый опыт применения вступившего в силу в начале года закона "О комплексном развитии территорий", который позволяет изымать участки у владельцев промзон, если те не развивают их. Идея закона в том, чтобы объединить всех собственников промзон для освоения их территорий.



Москва определила правила взаимодействия с инвесторами по этому закону, рассказывает Артемов: мэрия принимает решение, если 50% территории занимают самострои или аварийные объекты либо участок используется не по назначению.





ADIDAS БЕЖИТ В СЕТЬ



Спортивный бренд Adidas намерен к 2020 г. вдвое увеличить онлайн-продажи - но и от традиционной розницы отказываться не собирается.



Стратегия Аdidas - мультиканальные продажи, рассказал "Ведомостям" вице-президент по развитию каналов продаж Adidas Group CIS Антон Соколов. Россия - один из первых рынков, где компания следует этой стратегии, подчеркивает он: ставка делается и на онлайн-продажи, и на обычную розницу.



За последние два года Adidas инвестировал около 70 млн евро в новые каналы продаж, сообщает Соколов, но, к каким еще расходам компания готова, не говорит - только уверяет, что темпы развития останутся прежними.



Онлайн-продажи Adidas будет развивать в основном через сайт adidas.ru, но также и через планшеты в магазинах. Доставку клиент может заказать и на дом, и в ближайший к нему магазин. Продажи через сайт Adidas начал в 2012 г., планшеты и доставка в магазины появились в 2015 г., сейчас они есть в большинстве магазинов.





"БАХЕТЛЕ" ИЩЕТ ПОКУПАТЕЛЯ



Сеть супермаркетов "Бахетле" Муслимы Латыповой выставлена на продажу. Ритейлер подвёл формат - высокая доля продукции собственного приготовления и дорогая аренда в Москве.



Сеть супермаркетов домашней еды "Бахетле" выставлена на продажу, сообщили "Ведомостям" сотрудник компании, получившей предложения о покупке, и два менеджера компаний - контрагентов сети. Комментарии в "Бахетле" "Ведомостям" получить не удалось. Направленный еще 4 октября запрос в приемную владелицы и гендиректора сети Муслимы Латыповой остался без ответа.



Особенность формата "Бахетле" в том, что около 40% ассортимента сети составляют блюда собственного производства - салаты, горячие блюда, выпечка, кондитерские изделия с акцентом на татарскую кухню. Основная часть магазинов "Бахетле" сосредоточена в Татарстане. Здесь расположен 21 супермаркет, еще 8 - в Москве и Московской области, следует из предложения о покупке, направленного одному из потенциальных покупателей.





РАКИ ЖИВЫЕ И БОДРЫЕ



Как выпускник МЭИ накормил москвичей раками. Он узнал, где они зимуют, - его круглосуточный сервис доставки продает тонну деликатеса в месяц.



Алексей Смирнов впервые увидел раков в детстве в магазине "Океан", куда его водила мама - инженер НИИ. Денег на деликатес у семьи тогда не было и попробовать его удалось много лет спустя в ресторане, вспоминает он. В 2011 г. он захотел устроить пивную вечеринку с друзьями и раками и обнаружил, что цивилизованного сервиса их доставки в Москве нет. "Купил 5 кило у подозрительной личности из багажника автомобиля", - рассказывает он. Он обежал столичные рынки и нашел хороших раков только на Дорогомиловском. Неделю спустя у него уже появился сайт "Раки-Москва", обещавший доставку свежих раков в любое время суток. Смирнов договорился с торговцами с рынка о закупках небольших партий, и в день запуска сайта ему поступало два заказа. В урожайные на раков сезон, к примеру в августе, он продает их на 5 млн руб. Ему удалось наладить бесперебойные поставки и зимой, когда раки обычно исчезают из продажи.





ЗАЧЕМ СТАРТАПАМ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙНА



Технология блокчейна поменяла правила игры в финансировании стартапов на ранних стадиях. И начинающие компании все чаще отказываются от традиционных венчурных инвестиций.



Еще недавно молодые предприниматели искали расположения венчурных инвесторов. Но теперь компании по разработке приложений на блокчейне часто привлекают миллионы долларов через интернет, проведя первичное размещение криптовалюты (Initial Coin Offering, ICO). Технология блокчейна позволяет хранить и подтверждать информацию о сделках между многими сторонами без дорогостоящего посредничества брокеров или бирж. Ею пользуется все больше компаний из финансового сектора. А десятки стартапов создают блокчейн-платформы для множества различных целей. Так, стартап из Сан-Франциско Protocol Labs недавно привлек в ходе ICO $253 млн.



Правда, эксперты считают, что криптовалюта - самый большой пузырь в истории человечества.





АМЕРИКАНСКАЯ НЕФТЬ ТЕСНИТ ОПЕК



Экспорт сырой нефти из США достиг нового рекордного уровня.

Экспорт сырой нефти из США достиг нового рекордного уровня - почти 2 млн баррелей в день. Американская нефть значительно дешевле, чем Brent, и это привлекает покупателей в Канаде, Европе и Азии.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 06.10.2017