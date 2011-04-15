Дайджест газеты "Коммерсант" от 6 октября 2017 года



СЕВЕРНОЙ КОРЕЕ ПРЕДЛАГАЮТ БЕЗЫСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СРОК

ГОСДЕП США ПОДГОТОВИЛ ПЛАН ДЕЭСКАЛАЦИИ КОНФЛИКТА С КНДР



Как стало известно "Ъ", в Госдепартаменте США разработали план по деэскалации конфликта между Вашингтоном и Пхеньяном. Он включает заморозку северокорейских ракетно-ядерных испытаний как минимум на два месяца, взамен которой США обещают начать с КНДР прямой диалог. В первом приближении эта идея соответствует запросам самих северокорейцев. Впрочем, опрошенные "Ъ" эксперты полагают: шансов на то, что лидер КНДР Ким Чен Ын примет эти условия, немного. Страна находится в нескольких шагах от обретения полноценного ядерного оружия и средств его доставки, а в администрации США налицо разлад по вопросам внешней политики, в том числе в отношении КНДР.





ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ "ЧЕРНУЮ МЕТКУ"

БИЗНЕС ЖАЛУЕТСЯ НА МАССОВЫЕ ОТКАЗЫ БАНКОВ



Использование банками так называемого черного списка отказников принесло первые плоды - предприниматели столкнулись с массовыми отказами в проведении операций и блокировками счетов. Бизнес-омбудсмен Борис Титов уже обратился в ЦБ с предложением создать службу по защите бизнеса от подобных действий и привлечению банкиров к ответственности за блокировку без должных оснований. Банки и Росфинмониторинг надеются, что обращение омбудсмена позволит вернуться к обсуждению механизма реабилитации клиентов, попавших в чёрный список. Однако последнее слово за регулятором.





DINERS CLUB ОПОЗДАЛ К ОБЕДУ

"РУССКИЙ СТАНДАРТ" ГОТОВ РАЗДАТЬ ЕГО КАРТЫ



Платежная система Diners Club, работающая в России и по эмиссии, и по эквайрингу только с банком "Русский стандарт", станет доступна и другим игрокам. "Русский стандарт" в рамках нового соглашения с системой готов предоставить остальным банкам сублицензии на выпуск и эквайринг карт Diners Club, чтобы популяризировать их. Участники рынка считают предложение запоздавшим, но некоторую актуальность ему может придать чемпионат мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.





АЛЬФА-БАНК СМОТРИТ В "ТОЧКУ"

НА АКТИВЫ "ФК ОТКРЫТИЕ" НАШЛИСЬ НОВЫЕ ПОКУПАТЕЛИ



На покупку диджитал-проектов, которые работали на базе санированного ЦБ банка "ФК Открытие", есть новые серьезные претенденты. Как выяснил "Ъ", приобретение "Точки", сервиса для предпринимателей, рассматривает Альфа-банк, а Рокетбанком, платежным сервисом для граждан, интересовался Сбербанк. Технологии и бренды этих сервисов недавно были проданы группе Qiwi. Однако ЦБ, под управлением которого сейчас фактически находится "ФК Открытие", не исключает, что сделка будет оспорена, а активы снова выставят на продажу.





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"AK&M" от 06.10.2017