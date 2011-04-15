Сбербанк открыл Мурманскому траловому флоту кредитную линию на $31.2 млн

АО "Сбербанк России" и ПАО "Мурманский траловый флот" (МТФ) 4 октября заключили договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности $31.2 млн сроком на 7 лет. Об этом говорится в сообщении МТФ.



Цель кредитования - финансирование затрат компании по покупке рыболовного судна.



Размер сделки с учётом процентов составил 2.143 млрд руб. (по курсу доллара США на 4 октября).



Заключение данного договора было одобрено советом директоров МТФ 3 октября 2017 года.



ПАО "Мурманский траловый флот" (МТФ, ИНН 5100000010) создано в 1992 году путём преобразования ГП "Ордена Октябрьской революции Мурманский траловый флот". Основными акционерами являются ЗАО "Северный Альянс" (23.7% акций), ОАО "Нортинвест" (20%), ЗАО "Мурманский траловый флот 1" (5.8%), Zevenrijk B.V.(20.01%).



Уставный капитал МТФ составляет 665.609 тыс. руб. и разделён на 2662436 обыкновенных акций номиналом 0.25 руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МТФ за первое полугодие 2017 года по РСБУ выросла на 63.45% до 628.549 млн руб. с 384.558 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 10.77% до 4.73 млрд руб. с 4.27 млрд руб., прибыль от продаж - на 22.72% до 616.116 млн руб. с 502.058 млн руб., прибыль до налогообложения - на 43.22% до 782.840 млн руб. с 546.606 млн руб.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 06.10.2017