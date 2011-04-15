В Москве увеличены субсидии для малых и средних предприятий

Правительство Москвы расширило возможности получения субсидий из бюджета для малых и средних предприятий. На заседании Президиума было принято постановление, которое касается резидентов технопарков, индустриальных (промышленных) парков или особой экономической зоны, говорится на официальном сайте столичного мэра.



"Мы говорили о том, что необходимо увеличить субсидии малым и средним предприятиям, которые работают в наших технопарках, индустриальных парках. В них в целом уже задействованы около 80 тыс. человек и несколько тысяч предприятий - малых и средних", - сказал мэр города Сергей Собянин, цитируемый в сообщении.



В свою очередь руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы Алексей Фурсин доложил, что городской бюджет готов частично возмещать расходы предприятий как на покупку оборудования, так и на приобретение его в лизинг. Такую же меру поддержки предлагается установить для малого и среднего бизнеса, который сконцентрирован в технопарках, индустриальных парках и особой экономической зоне "Технополис "Москва"". "На сегодняшний день сконцентрирован малый и средний бизнес - более 70% - в технопарках", - уточнил А.Фурсин.



Он добавил, что компании приобретают оборудование за счёт собственных средств, привлечения кредитных ресурсов или по договорам лизинга. "В этой связи предлагается определить порядок субсидирования затрат на приобретение оборудования: в случае, если применялся кредитный договор, то субсидирование предоставляется в размере ключевой ставки, которая сегодня установлена Центральным банком, - 8.5%; в случае, если заключается договор лизинга или оформляется прямое приобретение, то - не более 15%", - сказал руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы.



Действующей мерой поддержки в форме субсидирования воспользовалось уже более 70 предприятий. "В течение 10 лет реализации этой программы привлечено частных инвестиций более 12 млрд руб. на приобретение оборудования", - отметил А.Фурсин.



Субсидии могут составить 15% от фактически произведённых и документально подтвержденных затрат, но при этом они не должны превышать 10 млн руб. Претендентов на получение субсидий будут оценивать по критериям эффективности работы, основным из которых станет величина средней зарплаты на предприятии.



Сегодня в Москве создан 31 технопарк. В них работают больше 1.7 тыс. компаний, а количество их сотрудников превышает 44 тыс. человек.



"AK&M" от 06.10.2017