Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

06/10/2017
13:56

Газпром и КазМунайГаз подписали "дорожную карту" по созданию СП по переработке газа

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев и старший вице-президент по крупным неоперационным активам и морским проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Орын Муратулы Султанов подписали "дорожную карту" по созданию совместного российско-казахстанского предприятия.

Документ, в частности, предусматривает формирование рабочей группы и подготовку технико-экономического обоснования создания совместного производственного предприятия по переработке газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода.

АО "Национальная Компания "КазМунайГаз" — казахстанский оператор

по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.

Начиная с 2002 года, Газпром и "КазМунайГаз" успешно сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия КазРосГаз, созданного на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском газоперерабатывающем заводе и продажи потребителям Казахстана и России.

Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.

Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.


"AK&M" от 06.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100