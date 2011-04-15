Газпром и КазМунайГаз подписали "дорожную карту" по созданию СП по переработке газа

Заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Валерий Голубев и старший вице-президент по крупным неоперационным активам и морским проектам АО "Национальная компания "КазМунайГаз" Орын Муратулы Султанов подписали "дорожную карту" по созданию совместного российско-казахстанского предприятия.



Документ, в частности, предусматривает формирование рабочей группы и подготовку технико-экономического обоснования создания совместного производственного предприятия по переработке газа Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения на мощностях Оренбургского газоперерабатывающего завода.



АО "Национальная Компания "КазМунайГаз" — казахстанский оператор



по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляющий интересы государства в нефтегазовой отрасли Казахстана.



Начиная с 2002 года, Газпром и "КазМунайГаз" успешно сотрудничают в рамках совместного коммерческого предприятия КазРосГаз, созданного на паритетной основе для покупки газа Карачаганакского месторождения, его переработки на Оренбургском газоперерабатывающем заводе и продажи потребителям Казахстана и России.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Контрольный пакет акций компании принадлежит государству.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам, по МСФО в 2016 году выросла на 20.9% до 951.637 млрд руб. Выручка от продаж увеличилась на 0.6% до 6.111 трлн руб. Увеличение выручки в основном вызвано ростом продаж сырой нефти и газового конденсата. Чистая выручка от продажи газа снизилась на 4% до 3.303 трлн руб.





"AK&M" от 06.10.2017