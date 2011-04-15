Сбербанк открыл Челябэнергосбыту кредитную линию на 840 млн руб.

ПАО "Челябэнергосбыт" и АО "Сбербанк России" 4 октября заключили договор об открытии кредитной линии в размере 840 млн руб. Об этом говорится в сообщении энергосбытовой компании.



Согласно договору банк открывает Челябэнергосбыту возобновляемую кредитную линию для пополнения оборотных средств сроком на 1 год под 10.21% годовых.



Данная сделка была одобрена советом директоров Челябэнергосбыта 4 октября 2017 года.



ПАО "Челябэнергосбыт" (ИНН 7451213318) создано в 2005 году в результате реорганизации ОАО "Челябэнерго". Основной вид деятельности компании - покупка и реализация электрической энергии на оптовом и розничных рынках электрической энергии.



Чистая прибыль ПАО "Челябэнергосбыт" за первое полугодие 2017 года по МСФО увеличилась в 2.93 раза до 185.666 млн руб. с 63.444 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка снизилась на 47.08% до 19.86 млрд руб. с 37.531 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 42.58% до 364.862 млн руб. с 635.476 млн руб., прибыль до налогообложения выросла на 23.89% до 155.153 млн руб. со 125.235 млн руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Челябэнергосбыт" за первое полугодие 2017 года по РСБУ увеличилась в 6.03 раза до 173.919 млн руб. с 28.822 млн руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 8.71% до 19.4 млрд руб. с 17.846 млрд руб., прибыль от продаж - на 31.43% до 691.101 млн руб. с 525.85 млн руб., прибыль до налогообложения - в 4.6 раза до 186.458 млн руб. с 40.523 млн руб.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



"AK&M" от 06.10.2017