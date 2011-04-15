Акции банка "Российский капитал" передаются в Росимущество

Акции ПАО "АКБ "Российский Капитал" будут переданы в собственность Российской Федерации: 100% обыкновенных и 100% привилегированных акций. Об этом говорится в сообщении банка.



Решение было принято на заседании совета директоров Государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов" на основании Федерального закона "О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов". Законом предусмотрена возможность передачи в 2017 году всех принадлежащих Агентству обыкновенных и привилегированных акций банка по цене их приобретения Агентством (по балансовой стоимости) в казну Российской Федерации за счёт уменьшения имущественных взносов Российской Федерации в имущество Агентства.



Таким образом, после соответствующего распоряжения Правительства РФ, банк "Российский капитал" полностью перейдёт под контроль государства в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом.



Впоследствии, до конца 2017 года, акции банка "Российский капитал" будут внесены в уставный капитал акционерного общества "Агентство ипотечного жилищного кредитования" в оплату приобретаемых в собственность Российской Федерации акций АО "АИЖК".



ПАО АКБ "Российский Капитал" (ИНН 7725038124) основано в 1993 году. Банк включён в реестр банков, входящих в систему страхования вкладов. Основной акционер банка - Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов", которая владеет 99.99% его акций.





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