Компания ВТБ Страхование выиграла суд со страховыми мошенниками в Ставропольском крае

Компания ВТБ Страхование при поддержке "Первой Юридической Сети" добилась отказа в необоснованной выплате страховой суммы в размере более 70 млн руб. и привлечении к уголовной ответственности страховых мошенников. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



В 2013 году компания "Старк" застраховала в ВТБ Страхование перевозку газотурбинной установки (90-х годов выпуска), используемой в нефтяной и газовой отраслях, стоимостью 71.5 млн руб. В день, когда должна была состояться перевозка, в страховую компанию поступило обращение о том, что застрахованный груз при погрузке упал и был повреждён. Специалисты ВТБ Страхование обнаружили факт подмены - повреждённая турбина с другим номером была приобретена за 19.5 тыс. руб., - и отказали в выплате.



Алексей Печенкин, заместитель генерального директора по административным и корпоративным вопросам ВТБ Страхование, прокомментировал: "Несмотря на выявленный факт подмены, злоумышленники изменили подведомственность спора путём заключения договора цессии с физическим лицом и смогли подать иск не в арбитражный суд, а в Пятигорский городской суд, который удовлетворил иск и взыскал страховую сумму. Впоследствии данное решение было отменено, и судебная коллегия по гражданским делам Ставропольского краевого суда в иске отказала".



Параллельно с рассмотрением гражданского дела в 2015 году следственным управлением УМВД России по г. Ставрополю было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на страховое мошенничество. В ходе расследования уголовного дела были установлены виновные лица, собраны доказательства их вины в совершении преступления, и уголовное дело было направлено в суд. Приговором Промышленного районного суда г. Ставрополя в июне 2017 года генеральный директор и коммерческий директор ООО "Старк" осуждены к различным мерам уголовного наказания.



Интересы страховой компании в судах при рассмотрении гражданского дела, а также в органах предварительного следствия и в суде при рассмотрении уголовного дела представляла "Первая Юридическая Сеть".



"Несмотря на кажущуюся очевидность обстоятельств мошенничества доказать умысел мошенников оказалось непросто. Мы действовали в рамках услуги "Противодействие недобросовестным страхователям", предполагающей работу, как в гражданском, так и в уголовном процессе. Эта услуга была предложена страховому рынку ещё в 2009 году, но, как показывает практика, актуальность её только возрастает", - прокомментировал партнёр "Первой Юридической Сети" Виталий Пономаренко.



ООО СК "ВТБ Страхование" основано в 2000 году и входит в международную финансовую группу ВТБ. Чистая прибыль ВТБ Страхования за 2016 год выросла на 31% до 13.7 млрд руб., доля рынка увеличилась с 4.6% до 5.3%.



За первое полугодие 2017 года объём сборов компании "ВТБ Страхование", по данным отчётности по РСБУ, составил 35.6 млрд руб., что почти на 30% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общий размер выплат страховой компании составил 6.2 млрд руб. Собственные средства компании увеличились до 28.1 млрд руб., прирост с начала года - на 37%. Чистая прибыль за 6 месяцев 2017 года составила 9 млрд руб., на 30% больше, чем за первое полугодие 2016 года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в январе-июле 2017 года выросла в 3.8 раза до 67.7 млрд руб. В июле чистая прибыль составила 9.8 млрд руб., увеличившись в 4 раза в годовом исчислении. Чистые процентные доходы составили 39.8 млрд руб. в июле и 266.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 12.4% и на 10.1% соответственно по сравнению с аналогичными периодами прошлого года. Чистые комиссионные доходы достигли 7.8 млрд руб. в июле и 50.9 млрд руб. за 7 месяцев, увеличившись на 8.3% и на 16.2%.



"AK&M" от 06.10.2017