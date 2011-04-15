УК "Колмар" готова трудоустроить работников рудника "Мир"

Угледобывающая компания "Колмар", объединяющая предприятия по добыче и переработке угля в Южной Якутии, готова трудоустроить часть работников рудника "Мир", работа которого была остановлена после аварии в августе 2017 года. Об этом говорится в сообщении компании.



В первых числах октября в Мирном прошёл первый День вакансий, на котором работникам рудника были предложены варианты трудоустройства на промышленных объектах "Колмара". В мероприятии приняли участие около 100 работников рудника "Мир" и автобазы Мирнинского ГОКа, которым был предложен широкий перечень вакансий - от машинистов до электромехаников.



В настоящее время в разных подразделениях АЛРОСА трудоустроено более 420 из 1067 работников рудника "Мир". В компании также предусмотрено около 400 свободных вакансий, число которых будет пополняться, в том числе за счёт ввода в эксплуатацию новых производственных мощностей. При этом работники рудника "Мир" имеют возможность пройти переобучение на другую профессию или повысить квалификацию.



"Одновременно мы прорабатываем возможности трудоустройства за пределами компании тех, кто по каким-то причинам не сможет найти подходящую вакансию в АЛРОСА. Переговоры на эту тему ведутся с несколькими компаниями, имеющими производственные площадки в Якутии. Мы благодарны руководству "Колмара", которое с готовностью откликнулось на наше предложение и уже предоставило конкретные варианты трудоустройства на одном из своих новых объектов", - говорит Президент АЛРОСА Сергей Иванов.



По словам Генерального директора ООО "УК "Колмар" Сергея Цивилева, компания предлагает возможность трудоустройства как по профессиям подземного профиля, так и по другим направлениям. "Мы заинтересованы в привлечении на работу специалистов АЛРОСА. Помимо уже прошедшего в Мирном Дня вакансий, планируется организация и других мероприятий, где работникам рудника "Мир" будут предложены имеющиеся в нашей компании варианты трудоустройства", - сообщил С.Цивилев.





"AK&M" от 06.10.2017