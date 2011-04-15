Во Владимирской области на железнодорожном переезде пассажирский поезд столкнулся с автобусом

Сегодня, в 3:39 МСК в Петушинском районе Владимирской области на железнодорожном переезде в районе станции Покровка произошло столкновение пассажирского автобуса и поезда N 60 сообщением Санкт-Петербург - Нижний Новгород. Об этом сообщает пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.



В результате столкновения погибли не менее 17 человек, находившихся в автобусе, и ещё 5 пострадавших отправлены в больницу. Пассажиры поезда, поездная и локомотивная бригады в результате ДТП не пострадали.



В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Управлением организована доследственная проверка по факту столкновения. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



Кроме того, президент ОАО "Российские железные дороги" Олег Белозёров провёл оперативный штаб по текущей ситуации на переезде, сообщает пресс-служба РЖД. Вице-президент РЖД Шевкет Шайдуллин, который в настоящее время находится на месте происшествия, доложил о работе по ликвидации последствий ДТП.



Поезд N 60 был отправлен по маршруту в 10:47 МСК, после завершения следственных действий. Опоздание поезда составляет 7 ч, диспетчерский аппарат РЖД делает все возможное, чтобы минимизировать отставание поезда от графика. В настоящее время организовано горячее питание для пассажиров в вагоне-ресторане.



На штабе было отмечено, что по предварительным данным, поезд находился на расстоянии менее 400 м до переезда, следуя со скоростью 90 км/ч. В это время автобус, пересекая железнодорожный переезд, заглох на путях. Машинист применил экстренное торможение, подал световые и звуковые сигналы. Экстренное торможение позволило снизить скорость до минимально возможной, но расстояние до полной остановки состава было недостаточным. Тормозной путь поезда составил около 746 м.



Президент РЖД выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших в этом трагическом происшествии.



"AK&M" от 06.10.2017