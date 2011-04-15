Банк "Возрождение" снизил ипотечные ставки

Банк "Возрождение" снизил ставки по кредитам на покупку квартир в новостройках и на вторичном рынке недвижимости. Об этом говорится в сообщении банка.



Базовая процентная ставка по программе "Новостройка" опустится до 9.9% годовых, по программе "Квартира" (вторичный рынок) до 10.3%. Уровень ставок сокращается в среднем на 0.5 п.п.



По ипотечной программе "Новостройка" минимальная ставка 9.9% годовых действует для кредитов с первоначальным взносом от 20%. На вторичном рынке недвижимости по программе "Квартира" при первоначальном взносе от 20% ставка 10.3% действует для клиентов, получающих заработную плату на карту банка, для всех остальных категорий клиентов ставка составит 10,5% годовых.



ПАО "Банк "Возрождение" (ИНН 5000001042) основано в 1991 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. В 1997 году начаты торги ADR банка на международных фондовых рынках. С 2004 года банк включён в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов.





"AK&M" от 06.10.2017