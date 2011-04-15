В.Путин освободил от должности губернатора Новосибирской области В.Городецкого

Президент Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Об этом сообщается на сайте Кремля.



Временно исполняющим обязанности губернатора назначен мэр Вологды и бывший заместитель губернатора Вологодской области Андрей Травников, сообщили в пресс-службе Кремля.



В.Городецкий возглавил Новосибирскую область в марте 2014 года, сменив на посту губернатора Василия Юрченко. До этого В.Городецкий 14 лет был мэром Новосибирска.



Ранее со своих постов ушли сразу несколько губернаторов. В частности, накануне В.Путин освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. До этого в отставку ушли глава Дагестана Рамазан Абдулатипов, губернатор Красноярского края Виктор Толоконский, а также глава Ненецкого автономного округа Игорь Кошин, губернатор Самарской области Николай Меркушкин, нижегородский губернатор Валерий Шанцев и губернатор Орловской области Вадим Потомский.



По данным СМИ, всего со своих постов уйдут от 8 до 11 глав регионов, серия отставок завершится к 10 октября.













"AK&M" от 06.10.2017