НК "Роснефть" создала первый в Евразии промышленный симулятор гидравлического разрыва пласта (ГРП) "РН-ГРИД". Об этом сообщается на сайте компании.



Программный комплекс "РН-ГРИД" обеспечивает выполнение всех операций и инженерных расчетов, необходимых для проектирования ГРП: загрузка и визуализация исходных данных большого объема, создание геомеханической модели пласта, анализ диагностических закачек, расчет дизайна и анализ фактически проведенных операций ГРП с использованием обширной базы данных технологических жидкостей и проппантов для ГРП.



Научно-исследовательские работы по созданию программного продукта были проведены специалистами корпоративного института компании "РН-УфаНИПИнефть".



"Импортозамещающая разработка обеспечит технологическую независимость компании в области компьютерного моделирования и повысит эффективность операций ГРП. Унификация процесса проектирования ГРП за счёт применения "РН-ГРИД" создаёт условия для формирования единого информационного пространства по всем проводимым в компании операциям ГРП с возможностью последующего анализа и интеллектуальной обработки (Big Data)", - говорится в сообщении.



ГРП является ключевой технологией обеспечения и интенсификации добычи нефти как на традиционных коллекторах, так и на месторождениях с трудноизвлекаемыми запасами.



Ежегодно на добывающих объектах компании производится свыше 10 тыс. операций ГРП.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.



"AK&M" от 06.10.2017