В России в августе выдан рекордный объём ипотечных кредитов

В России в августе 2017 года выдан рекордный объём ипотечных кредитов, сообщает АИЖК.



"Август 2017 года стал рекордным за всю историю рынка. Выдано 94.4 тыс. кредитов на сумму 174.1 млрд руб. Это на 39% больше, чем в прошлом году, и на 19% - уровня 2014 года", - говорится в сообщении.



За восемь месяцев 2017 года выдано более 600 тыс. ипотечных кредитов на сумму более 1.1 трлн руб. Это на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 22% - в денежном.



Напомним, что предыдущий максимум выдачи ипотеки (1 млн кредитов на сумму 1.77 трлн руб) был зафиксирован в 2014 году.



"Не вызывает сомнений, в 2017 году этот уровень будет превышен. С учётом снижения ипотечных ставок темпы рост выдачи ипотеки растут. Если в начале II квартала темпы роста ипотечного рынка составляли около 20%, то к концу III квартала - около 40%", - отмечается в сообщении.



Средняя ставка выдачи второй месяц подряд держится на отметке ниже 11%. В августе ставки выдачи ипотечных кредитов существенно снизились, они составляют 10.34% на первичном рынке жилья и 10.7% - на вторичном.



"AK&M" от 06.10.2017