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06/10/2017
15:45

Группа Qiwi приобрела у санируемого "Открытия" интернет-банки "Рокетбанк" и "Точка"

Группа Qiwi приобрела у банка "Открытие" бренд и программное обеспечение проектов "Рокетбанк" и "Точка". Об этом заявил гендиректор и контролирующий акционер Qiwi Сергей Солонин, сообщает "Коммерсант".

Сумму сделки он не раскрыл. "Речь идёт именно о технологии и бренде, возможно, персонал Рокетбанка и "Точки" будет переведён в Qiwi",— отметил С.Солонин.

Господин Солонин также рассказал о ведущихся переговорах по увеличению доли "Открытия" в группе Qiwi. "У нас ведутся переговоры о продолжении стратегического партнёрства, возможно, этот пакет будет увеличен. Это, скорее, к временной администрации вопрос", — сказал он.

Qiwi - ведущий платёжный сервис нового поколения c платёжной сетью, которая включает свыше 17.2 млн виртуальных кошельков и более 162 тыс терминалов и точек приёма платежей. С помощью Qiwi торговые компании ежемесячно принимают платежи (в денежной и электронной форме) на сумму свыше 70 млрд руб. более чем от 56 млн клиентов в России и странах СНГ.


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