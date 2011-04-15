Сеть "Бахетле" выставлена на продажу

Сеть супермаркетов домашней еды "Бахетле" выставлена на продажу, сообщил "Ведомостям" сотрудник компании, получившей предложения о покупке, и два менеджера компаний – контрагентов сети.



Комментарии в "Бахетле" "Ведомостям" получить не удалось. Направленный ещё 4 октября запрос в приёмную владелицы и гендиректора сети Муслимы Латыповой остался без ответа.



В предложении указано, что вся сеть оценена в 10 млрд руб., большая часть этой суммы (9.35 млрд руб.) приходится на магазины в Татарстане, где основная часть помещений магазинов в собственности. А стоимость московских магазинов на арендованных площадях оценена в 650 млн руб. Рассматривается продажа либо только магазинов в Москве и области, либо и московских, и татарстанских магазинов вместе, отмечают собеседники издания.



Магазины домашней еды "Бахетле" предлагают выпечку, кондитерские и кулинарные изделия, салаты, мясные и рыбные полуфабрикаты, традиционные татарские сладости. Сегодня в Казани работает 17 супермаркетов, 8 магазинов в Москве, 1 супермаркет в Набережных Челнах, 1 супермаркет в Нижнекамске и в Иннополисе. Кроме того, у "Бахетле" есть производственная база, где централизованно готовят продукты длительного хранения — замороженные пельмени, вареники, копченое мясо, сухую домашнюю лапшу. На данный момент в компании "Бахетле" работает более 5000 человек, сообщается на сайте компании.





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