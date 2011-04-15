Три компании изучают возможность стать инвесторами "ВИМ-Авиа"

Возможность стать инвесторами "ВИМ-Авиа" изучают три российские компании, заявил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович. "Я слышал о трёх (инвесторах — RNS), которые изучают эту возможность", — сказал Дворкович.



Вице-премьер уточнил, что речь идёт только о российских компаниях.



"Я про наши слышал, про иностранцев не слышал. Они ещё не готовы (стать инвесторами "ВИМ-Авиа"), просто изучают эту тему, потому что нужно изучить весь долговой профиль, понять, можно ли договориться с банками о реструктуризации долгов, с лизинговыми компаниями. Им надо изучить, они не знают так глубоко ситуацию. Может, откажутся. Но есть потенциальная заинтересованность, и компании изучают эту возможность", — сказал он.



ООО "Авиакомпания "ВИМ-Авиа" (ИНН 7713357944) - российская авиакомпания, создана в 2002 году. Основу деятельности ВИМ-Авиа составляют регулярные и чартерные пассажирские перевозки из Москвы и региональных российских центров в города России, Европы, Азии и Северной Африки - более 50 городов по всему миру. Парк воздушных судов насчитывает 11 среднемагистральных самолетов Boeing 757-200. ВИМ-Авиа базируется в Московском аэропорту "Домодедово".



Пассажиропоток авиакомпании "ВИМ-Авиа" в январе-августе 2017 года вырос на 31.4% до 1.834 млн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажирооборот увеличился на 54.4% до 4.948 млрд пассажирокилометров, занятость пассажирских кресел упала на 1 п.п. до 76.1%. Объём перевозки грузов и почты вырос в 2.8 раза до 11.659 тыс. т.





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