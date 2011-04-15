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06/10/2017
17:24

Группа "ФосАгро" и Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан подписали соглашение о сотрудничестве

Группа "ФосАгро" и Министерство сельского хозяйства Республики Башкортостан подписали на агрофоруме "Золотая Осень - 2017" соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили генеральный директор компании "ФосАгро-Регион" Андрей Вовк и министр сельского хозяйства Республики Башкортостан Ильшат Фазрахманов. Об этом говорится в сообщении компании "ФосАгро".

По словам Андрея Вовка, за 9 месяцев 2017 года "ФосАгро-Регион" поставила в Республику Башкортостан более 40 тыс. т сложных фосфорных удобрений, наиболее востребованные в республике. "При этом, мы сумели удовлетворить спрос на широкий ассортимент продукции, осуществляя поставку в сжатые сроки вне зависимости от объёма партии. Особенно важна своевременная доставка в период весенних полевых работ. Одна из ближайших задач - увеличение объёма поставок в республику жидких комплексных удобрений, которые в России производит только "ФосАгро", - подчеркнул Андрей Вовк.

На сегодняшний день дочерние предприятия "ФосАгро-Регион" присутствуют в 14 основных сельскохозяйственных регионах России, поставляя продукцию в более 60 субъектов РФ. Компания располагает 22 дистрибуционно-логистическим комплексами, включая фасовочные, на которых можно единовременно разместить более 450 тыс. т удобрений.

ПАО "ФосАгро" (ИНН 7736216869) - российская вертикально-интегрированная компания, один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений. Глобальные депозитарные расписки ФосАгро котируются на LSE и на российской бирже.

Чистая прибыль ФосАгро в первом полугодии по МСФО упала на 53% до 11.719 млрд руб. Выручка ФосАгро упала на 13% до 89.121 млрд руб., EBITDA - на 40% до 24.887 млрд руб.

"AK&M" от 06.10.2017
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