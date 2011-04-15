Камчатский "Океанрыбфлот" приобретёт двух приморских рыбодобытчиков — "Дальинторг" и "Огни Востока". Сделка стоимостью около $60 млн позволит покупателю довести объём вылова до 300 тыс. т в год и войти в топ-3 отраслевых компаний, сообщает газета "Коммерсант".



"Дальинторг" и "Огни Востока" входят в ГК "Аква-ресурсы" Руслана Кондратова. В 2016 году компании получили 1.74 млрд руб. выручки и 356.9 млн руб. чистой прибыли.



По сведениям одного из источников, кроме квот на добычу 18 тыс. т минтая и 5 тыс. т сельди Океанрыбфлот приобретёт четыре рыбодобывающих судна. Сумма сделки составит около $60 млн.



ПАО "Океанрыбфлот" — одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатского края. Ежегодно через рыбоперерабатывающие цеха судовых заводов проходит около 250 тыс. т сырца, что составляет приблизительно 30% от общего количества ресурса, добываемого камчатскими предприятиями.







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