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06/10/2017
17:40

Камчатский "Океанрыбфлот" приобретёт двух приморских рыбодобытчиков — "Дальинторг" и "Огни Востока"

Камчатский "Океанрыбфлот" приобретёт двух приморских рыбодобытчиков — "Дальинторг" и "Огни Востока". Сделка стоимостью около $60 млн позволит покупателю довести объём вылова до 300 тыс. т в год и войти в топ-3 отраслевых компаний, сообщает газета "Коммерсант".

"Дальинторг" и "Огни Востока" входят в ГК "Аква-ресурсы" Руслана Кондратова. В 2016 году компании получили 1.74 млрд руб. выручки и 356.9 млн руб. чистой прибыли.

По сведениям одного из источников, кроме квот на добычу 18 тыс. т минтая и 5 тыс. т сельди Океанрыбфлот приобретёт четыре рыбодобывающих судна. Сумма сделки составит около $60 млн.

ПАО "Океанрыбфлот" — одно из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатского края. Ежегодно через рыбоперерабатывающие цеха судовых заводов проходит около 250 тыс. т сырца, что составляет приблизительно 30% от общего количества ресурса, добываемого камчатскими предприятиями.



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