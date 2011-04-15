Российский стартап Tardis AI привлёк новых инвесторов

Венчурный фонд the Untitled ventures вложился в российскую стартап-компанию Tardis AI, которая занимается разработкой основанных на ИИ-технологиях программных решений для интернет-магазинов одежды. Об этом сообщает информационно-аналитический портал Venture Business News.



Сумма инвестиционной сделки не раскрывается.

В обмен на предоставленное финансирование венчурный фонд получил 10-процентную долю проекта.



Полученные от фонда средства будут направлены основателями стартап-компании на доработку собственных продуктов и их последующее внедрение. На сегодняшний день разработанное специалистами Tardis AI программное решение уже используется торговой интернет-платформой Kupivip.ru.



"Tradis представляет собой систему рекомендаций наиболее подходящего размера и прогноза посадки для посетителей интернет-магазинов, специализирующихся на онлайн-продажах одежды. Система интегрируется в веб-ресурсы и фирменные мобильные приложения интернет-ритейлеров, позволяя покупателям существенно упростить выбор подходящей одежды", - говорится в сообщении.











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