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06/10/2017
18:18

Российский стартап Tardis AI привлёк новых инвесторов

Венчурный фонд the Untitled ventures вложился в российскую стартап-компанию Tardis AI, которая занимается разработкой основанных на ИИ-технологиях программных решений для интернет-магазинов одежды. Об этом сообщает информационно-аналитический портал Venture Business News.

Сумма инвестиционной сделки не раскрывается.
В обмен на предоставленное финансирование венчурный фонд получил 10-процентную долю проекта.

Полученные от фонда средства будут направлены основателями стартап-компании на доработку собственных продуктов и их последующее внедрение. На сегодняшний день разработанное специалистами Tardis AI программное решение уже используется торговой интернет-платформой Kupivip.ru.

"Tradis представляет собой систему рекомендаций наиболее подходящего размера и прогноза посадки для посетителей интернет-магазинов, специализирующихся на онлайн-продажах одежды. Система интегрируется в веб-ресурсы и фирменные мобильные приложения интернет-ритейлеров, позволяя покупателям существенно упростить выбор подходящей одежды", - говорится в сообщении.





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