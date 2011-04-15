Дайджест газеты "Коммерсант" от 10 октября 2017 года



СБЕРБАНК ВЫПУСКАЕТ ТОРГОВЫЕ СЕТИ

"СЕТЕЛЕМ" НЕ ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЙ АКЦИОНЕРА НА РЫНКЕ POS-КРЕДИТОВАНИЯ



Спустя пять лет после выхода на рынок POS-кредитования через приобретение "Сетелема" Сбербанк разочаровался в этом бизнесе и может покинуть торговые сети. По информации "Ъ", к середине 2018 года "Сетелем" свернет POS-бизнес, уволив около 1 тыс. занятых в нем сотрудников. В Сбербанке пока официально не признают сворачивание бизнеса, но результаты "Сетелема" в POS-кредитовании говорят сами за себя: собиравшийся занять 25% банк не добился и 8%. Причем, по мнению экспертов, проблема именно в стратегии этого игрока, сам по себе рынок привлекателен и доступен для новых участников.





ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ НАГРУЖАЮТ ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ОАО РЖД ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РОСТ ТАРИФОВ



ОАО РЖД разработало проект долгосрочной программы развития (ДПР) до 2025 года, существенно превышающей по амбициозности предыдущий вариант. Монополия ждет роста выручки почти вдвое, а прибыли в 28-40 раз. Но для этого государству придется гарантировать ОАО РЖД рост тарифа в 2018 году на 6%, а дальше до 2025 года по принципу "инфляция минус 0,1%". При этом бюджет мало что получит от монополии: девять лет она собирается платить дивиденды лишь по привилегированным акциям, доля которых в капитале всего 0,002%.





ВЕЩНЫЙ СОФТ

В РФ СОЗДАДУТ НАЦИОНАЛЬНУЮ ОПЕРАЦИОННУЮ СИСТЕМУ IOT



К 2022 году в России планируется создать национальную операционную систему (ОС) для устройств интернета вещей, следует из плана мероприятий по программе "Цифровая экономика". Отечественная ОС должна превосходить зарубежные аналоги по быстродействию, безопасности, отказоустойчивости. Участники рынка считают, что такой проект может стоить от нескольких сотен миллионов до 1,5 млрд руб.





МИНИСТЕРСТВО ВОЗВРАЩАЕТ ПРИРОДЕ ДЕВСТВЕННОСТЬ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НОРМАТИВЫ МИНПРИРОДЫ ОПРОТЕСТОВАЛИ В РСПП



Минприроды подготовило проект постановления правительства о разработке, установлении и пересмотре нормативов качества окружающей среды. Вводить их предложено на основе "эталонных" природных объектов, которые не подвергались антропогенному воздействию. Разрабатывать их могут как местные чиновники, так и предприятия, а утверждать - специальная комиссия при министерстве. При этом ряд предложенных Минприроды норм повторяет невыполнимые уже действующие санитарно-гигиенические и рыбохозяйственные нормативы. В РСПП считают проект попыткой увеличить экологические штрафы.





ЗАЕМЩИКА ВЗЯЛИ ГОЛОДНЫМ

ЗА МОШЕННИЧЕСТВО АРЕСТОВАН НЕ ВЕРНУВШИЙ ПРОМСВЯЗЬБАНКУ ПОЧТИ 4 МЛРД РУБ.





Вчера Таганский райсуд арестовал на два месяца известного в прошлом бизнесмена, экс-владельца производственного объединения кондитерских фабрик "Руспродхолдинг" Александра Есина, похитившего, как полагает следствие, кредиты ПАО "Промсвязьбанк" на общую сумму около 3,9 млрд руб. Принятые господином Есиным меры конспирации позволили ему скрываться от следствия более трех месяцев. Только в минувшие выходные кондитерский магнат позволил себе расслабиться - он отправился в ресторан поужинать, но был задержан, не успев даже сделать заказ.





ЦУП ГОТОВ

УПРАВЛЕНИЕ ПОЛЕТАМИ НАД МОСКВОЙ МЕНЯЕТСЯ



Сегодня ночью наконец должен заработать новый центр управления полетами (ЦУП) в московском авиаузле, срок ввода которого неоднократно сдвигался. Центр стоимостью 3,5 млрд руб. должен улучшить организацию воздушного движения (ОрВД). Но теперь ведомства просят правительство санкционировать создание в Москве новой резервной системы "альтернативного производителя", хотя действующая введена менее десяти лет назад. Эксперты отмечают, что схема ОрВД над Москвой по-прежнему крайне архаична и увеличивает топливные затраты авиакомпаний, а новая система также вызывала резкую критику в отрасли.





НОРВИК-БАНК ТЕРЯЕТ ЛАТВИЙСКИЕ КОРНИ

ИНТЕРЕС К НЕМУ ПРОЯВИЛ ЭКС-МИНИСТР ЭКОНОМИКИ АНДРЕЙ НЕЧАЕВ



У Норвик-банка, который сейчас принадлежит латвийской группе Norvik Banka, может смениться собственник. Покупателем готова стать группа частных инвесторов, в которую входит экс-министр экономики Андрей Нечаев. По его словам, Норвик-банк покупатели оценили в один капитал. По оценкам экспертов, предложение крайне выгодное, а цена выше рынка, но бенефициар Норвик-банка Григорий Гусельников пока не спешит подтверждать даже переговоры о его продаже.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 10.10.2017