Повтор! Правкомиссия одобрила з-т, направленный на противодействие несанкционированным операциям с использованием систем дистанционного банковского обслуживания

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на противодействие несанкционированным операциям с использованием систем дистанционного банковского обслуживания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.



Законопроект направлен на создание механизма противодействия совершению несанкционированных операций по списанию денежных средств со счетов клиентов кредитных организаций посредством информирования клиента о выявленных признаках несанкционированных операций и получения согласия на дальнейшее проведение операций при выявлении таких признаков, а также приостановления несанкционированных операций оператором по переводу денежных средств.



Предлагается, в частности, дополнить закон "О национальной платёжной системе" новой статьёй "Признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента и порядок действий оператора по переводу денежных средств при их выявлении".



Предусматривается, что обязательные признаки совершения перевода денежных средств без согласия клиента будут устанавливаться Банком России. Поскольку перечень основных признаков совершения перевода денежных средств без согласия плательщика не является универсальным, предусматривается право кредитных организаций в зависимости от их деятельности самостоятельно устанавливать дополнительные признаки совершения такого перевода денежных средств в соответствии с требованиями Банка России.



Также предлагается установить обязанность кредитной организации при выявлении признаков перевода денежных средств без согласия плательщика незамедлительно запрашивать подтверждение клиента о возможности исполнения распоряжения.



Действующим законодательством предусмотрены механизмы, обеспечивающие правовую защиту интересов клиентов банков - физических лиц в случаях своевременного информирования о переводе денежных средств без их согласия. При этом правовой механизм приостановления перевода денежных средств клиентов - юридических лиц не определён, что не позволяет предотвращать их убытки даже в случаях своевременного направления сообщения об отсутствии согласия клиента на перевод денежных средств.



Законопроектом устанавливается порядок действий кредитных организаций, обслуживающих плательщика и получателя денежных средств, по возврату денежных средств при получении от плательщика - юридического лица уведомления о списании денежных средств без его согласия.



Цель предлагаемых законодательных новелл - создать дополнительные правовые условия для предотвращения несанкционированных операций, совершаемых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания, предотвращать потери денежных средств кредитных организаций с банковских счетов юридических и физических лиц.



Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части противодействия хищению денежных средств)" внесён Минфином России.



В последние годы наблюдается устойчивая тенденция роста несанкционированных операций, совершённых с использованием систем дистанционного банковского обслуживания.



По информации Банка России, в 2016 году совершено около 300 тыс. несанкционированных операций с использованием платёжных карт, эмитированных российскими кредитными организациями, на 1 млрд руб. При постепенном сокращении доли несанкционированных операций с использованием банкоматов и платёжных терминалов наблюдается устойчивый рост несанкционированных операций с помощью интернета и устройств мобильной связи.



В 2016 году в Банк России была представлена информация о 717 несанкционированных операциях со счетов юридических лиц на 1.89 млрд руб. При этом более 50% всех попыток осуществить несанкционированный перевод денежных средств со счетов юридических лиц прошли успешно, то есть денежные средства были списаны со счёта клиента полностью или частично.



По прогнозам Банка России и экспертов, в 2017-2018 годах ожидается дальнейший рост числа атак на счета клиентов, в том числе через платёжные системы, платформы для оплаты госуслуг, средства мобильной связи и системы дистанционного банковского обслуживания.



"AK&M" от 10.10.2017