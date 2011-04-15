Автомобильный перевозчик Globaltruck планирует провести IPO

ПАО "Глобалтрак Менеджмент" (Globaltruck) планирует провести первичное публичное размещение (IPO) акций.



Предложение акций будет включать продажу дополнительного выпуска акций



компании и продажу размещённых акций, принадлежащих GT Globaltruck Limited



(продающий акционер). Не менее двух третей общего объёма размещения составят



акции дополнительного выпуска, поступления от продажи которых будут направлены



на финансирование дальнейшего развития компании.

Компания планирует провести листинг акций на Московской Бирже.



После размещения и в соответствии с применимыми регуляторными требованиями



Размещение будет включать публичное предложение акций институциональным и



розничным инвесторам в Российской Федерации и предложение международным



институциональным инвесторам за пределами Российской Федерации и Соединённых



Штатов Америки согласно Положению S в соответствии с Законом о ценных бумагах от



1933 года с поправками.

Компания намерена направить денежные средства, полученные в результате



Размещения Акций, на финансирование роста бизнеса, включая приобретение новых



транспортных средств и выборочные приобретения активов (M&A) в случае появления



соответствующих возможностей.

Globaltruck является вторым по величине автомобильным грузовым FTL-перевозчиком в



России и лидером на рынках Урала и Сибири по размеру автомобильного парка в 2016 году



(по данным MegaResearch). Globaltruck управляет парком из 1090 тягачей, средний возраст



которых составляет 3.5 года, и 1170 полуприцепов на базе 11 подразделений операционных



компаний. В число клиентов компании входят международные и российские ритейлеры и FMCG-компании, такие как IKEA, Metro,Procter & Gamble и Unilever, логистические компании сектора электронной коммерции, а также крупнейшие российские промышленные холдинги, такие как MMK, УГМК и "Сибур".



AK&M "Рынок слияний и поглощений"