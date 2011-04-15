И.Сечин и Н.Моди обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества между НК "Роснефть" и индийскими партнёрами

Главный исполнительный директор ПАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин обсудил с премьер-министром Индии Нарендра Моди перспективы дальнейшего сотрудничества между НК "Роснефть" и индийскими партнёрами, а также создание благоприятных условий для расширения бизнеса компании в Индии. Стороны выразили удовлетворение реализацией текущих проектов, говорится в сообщении Роснефти.



Успешное закрытие стратегической сделки по приобретению 49% акций одного из самых технологичных НПЗ в мире Essar Oil позволило Роснефти выйти на один из наиболее динамично развивающихся мировых рынков. Приобретение доли в одном из крупнейших и наиболее современных НПЗ Индии позволит Роснефти повысить эффективность деятельности трейдингового подразделения в Азиатско-Тихоокеанском регионе.



Кроме того, в 2016 году был создан уникальный международный энергетический хаб на базе Ванкорского кластера с долей индийских государственных компаний 49.9%, а также международный консорциум на базе дочернего общества НК "Роснефть" "Таас-Юрях".



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшим акционером компании является государственный Роснефтегаз.



Чистая прибыль ПАО "НК "Роснефть" по МСФО, относящаяся к акционерам, в первом полугодии 2017 года сократилась на 19.8% до 81 млрд руб. по сравнению с показателем за аналогичной период прошлого года. Выручка увеличилась на 23.2% до 2.809 трлн руб. EBITDA составила 639 млрд руб., что превышает аналогичный показатель прошлого года на 2.9%.



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 4.3 раза до 146.3 млрд руб. с 34 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 19% до 2.15 трлн руб. с 1.813 трлн руб.







"AK&M" от 10.10.2017