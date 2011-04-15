Сбербанк может покинуть торговые сети, свернув POS-бизнес на базе "Сетелема". Об этом сообщает газета "Коммерсант".



По информации издания, к середине 2018 года "Сетелем" свернет POS-бизнес, уволив около 1 тыс. занятых в нем сотрудников. В Сбербанке пока официально не признают сворачивание бизнеса, но результаты "Сетелема" в POS-кредитовании говорят сами за себя: собиравшийся занять 25% рынка банк не добился и 8%. Причем, по мнению экспертов, проблема именно в стратегии этого игрока, сам по себе рынок привлекателен и доступен для новых участников.



У Сбербанка было все необходимое, чтобы вывести свой проект в лидеры POS-кредитования, но, видимо, были какие-то внутренние причины, возможно, меньший, чем у других игроков, аппетит к риску, которые не позволили это сделать, говорит генеральный директор FRG Юрий Грибанов. По его словам, POS-сегмент был и остается хорошим каналом привлечения новых клиентов.



По данным FRG на 1 сентября, совокупный объем POS-кредитов составлял 215 млрд руб. "Маржа на рынке POS-кредитования падает, и, вероятно, Сбербанк, развивая свой маркетплейс и выстраивая успешную экосистему, не нуждается в столь дорогом канале привлечения новых клиентов, как POS-кредитование",— добавляет исполнительный вице-президент Ассоциации российских банков Эльман Мехтиев.



АО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. На его долю в конце 2013 года приходилось 43.3% вкладов населения, 32.7% кредитов физическим лицам и 32.1% кредитов юридическим лицам.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в I квартале 2017 года выросла на 41.8% до 166.6 млрд руб. Чистые процентные доходы за I квартал составили 336.6 млрд руб., увеличившись на 3.4% относительно аналогичного периода прошлого года.



Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ в январе-августе 2017 года выросла на 34.1% до 433.437 млрд руб. Чистый процентный доход увеличился на 6.7% до 787 млрд руб., чистый комиссионный доход - на 13.7% до 223 млрд руб. Активы в августе не изменились и остались на уровне 22.4 трлн руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"