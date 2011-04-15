Основной акционер "Черкизово" выкупил в рамках оферты 0.93% уставного капитала компании на 532 млн руб.

ООО "АПК "Михайловский" (основной акционер "Черкизово") выкупило в рамках оферты 0.93% уставного капитала компании на 532 млн руб. Об этом говорится в сообщении "Черкизово".



Всего было было приобретено 73407 акций и 503293 GDR.

"В результате оферты контролирующий акционер ПАО "Группа Черкизово" совместно с аффилированными лицами контролирует 89.5% уставного капитала ПАО "Группа Черкизово", - говорится в сообщении.



ПАО "Группа Черкизово" (ИНН 7718560636) - агропромышленная компания с полным циклом производства от комбикормов до готовой мясной продукции. В структуру "Черкизово" входят птицеводческие и свиноводческие комплексы полного цикла, мясоперерабатывающие предприятия, комбикормовые заводы и элеваторы. Бенефициары "Черкизово" - Игорь Бабаев и члены его семьи. GDR группы торгуются на Лондонской фондовой бирже, обыкновенные акции - на Московской Бирже.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток ПАО "Группа "Черкизово"" по РСБУ за I квартал 2017 года упал в 8.6 раза до 16.648 млн руб. со 143.047 млн руб. годом ранее. Выручка выросла в 1.8 раза до 671.417 млн руб. с 362.388 млн руб., валовая прибыль - в 1.9 раза до 321.99 млн руб. со 168.861 млн руб.



Чистая прибыль ПАО Группа "Черкизово" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла более чем в 5 раз и составила 5.106 млрд руб. по сравнению с 0.949 млрд руб. в первом полугодии 2016 года. Выручка увеличилась на 12% до 43.3 млрд руб. против 38.8 млрд руб.



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