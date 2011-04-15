Яндекс объявил о запуске голосового помощника "Алиса". Сервис работает в поисковом приложении "Яндекса" на мобильных операционных системах Android и iOS.



"Алиса" умеет работать с несколькими сервисами Яндекса, в том числе с поиском, картами, музыкой и погодой. Со временем она научится обращаться к другим сервисам и сможет делать больше — например посоветовать фильм или вызвать такси. В перспективе другие компании тоже смогут дать Алисе доступ к своим сервисам, а запускать сторонние приложения она уже умеет — можно попросить её открыть Инстаграм или ВКонтакте



В компании отмечают, что "Алиса" — первый в мире голосовой помощник, который не ограничивается набором заранее заданных ответов.



Yandex N.V. - крупная интернет компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 2016 год упала на 30% до 6.738 млрд руб. с 9.679 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 27% до 75.925 млрд руб. с 59.792 млрд руб., операционная прибыль - на 34% до 12.847 млрд руб. с 9.593 млрд руб.



"AK&M" от 10.10.2017