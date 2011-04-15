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10/10/2017
13:07

Агрохолдинг "Степь" приобрёл элеваторный комплекс на 36 тыс. т, связанный с основными портами страны

Входящий в АФК "Система" агрохолдинг "Степь" приобрёл у ростовского "Ростзернотранса" элеваторный комплекс на 36 тыс. т, связанный с основными портами страны. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

В будущем "Степь" может купить и другие элеваторы "Ростзернотранса", а также принадлежащий ему земельный банк. Общая сумма затрат на эти активы может достигать 3 млрд руб.

В сентябре под контроль АФК "Система" перешло АО "Сальский комбикормовый завод" (СКЗ), следует из списка аффилированных лиц корпорации. Представитель "Системы" уточнил, что покупку 88.38% акций завода осуществил входящий в АФК агрохолдинг "Степь". Сумма сделки не раскрывается. Ранее СКЗ входил в ростовский холдинг "Ростзернотранс". Там от комментариев отказались.

СКЗ включает площадку по производству до 60 тыс. т комбикормов в год и комплекс единовременного хранения зерна объёмом 36 тыс. т, уточнил представитель "Системы". По его словам, предприятие — узловой элеватор с автомобильной и железнодорожной инфраструктурой, которая связывает его с главными экспортными портами зерновых.

Агрохолдинг "Степь" — одна из крупнейших аграрных компаний Юга России, объединяет ряд перспективных сельскохозяйственных предприятий, входит в состав АФК "Система". Стратегической целью агрохолдинга "Степь" является создание лидирующего агрохолдинга, входящего в пятёрку крупнейших игроков в России. Активы расположены в наиболее благоприятных регионах с точки зрения климата, урожайности и логистики: Краснодарском крае, Ставропольском крае, Ростовской области, Карачаево-Черкесии.

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