Дайджест газеты "Ведомости" от 10 октября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 10 октября 2017 года.





ИЕРАРХИЯ НЕДОВЕРИЯ



Реже всего россияне выражают недоверие президенту России. Заявляют, что он совсем не заслуживает доверия, не более чем один из 100 пенсионеров или 100 студентов. Максимум критиков - среди предпринимателей (10%). В целом по населению мера недоверия - 4%.



Чуть больше (6%) недоверия Вооруженным силам. Здесь студенчество на первом месте (14%). Почти та же мера недоверия в обществе к спецслужбам - 7% (примечательно, что среди руководящих работников этот уровень вдвое ниже среднего, а среди предпринимателей - вдвое выше).



Пятая часть взрослого населения заявляет о недоверии правительству. Масс-медиа, которым самим не доверяют 15%, создали негативный имидж банкам и крупному бизнесу. Но особо печально, что у нас хронически имеют отрицательный баланс доверия профсоюзы и политические партии.





РАСХИТИТЕЛИ ТАЙН



Почти треть (27%) сотрудников хотя бы раз в карьере мстили бывшим работодателям - украли рабочие материалы или данные, уничтожили ценные документы либо обнародовали конфиденциальные сведения.



Это выяснила софтверная компания ESET, опросив 750 пользователей. По некоторым данным, каждая крупная компания увольняет за кражу конфиденциальной информации по нескольку десятков сотрудников в год. Обычно пострадавшие работодатели не доводят подобные истории до суда, опасаясь репутационных рисков. Почему же компании столь уязвимы перед действиями недобросовестных сотрудников?





ГРУЗЫ МЕНЯЮТ КАНАЛ



Ставка на расширение Панамского канала оправдалась: его роль выросла, а Суэцкого канала, напротив, уменьшилась.



5,4 млрд, потраченные на расширение Панамского канала, оправдывают себя. Теперь он может пропускать корабли водоизмещением в три с лишним раза больше, чем до его открытия в июне 2016 г. после девяти лет работ по расширению. Благодаря этому уже выросла торговля через порты восточного побережья США, а судоходные компании стали отправлять больше предназначенных для США грузов через него, а не через Суэцкий канал.



С начала года транзитный тоннаж через Панамский канал увеличился примерно на 23%, утверждают его управляющие. Сейчас через шлюзы Панамского канала способны проходить суда, перевозящие до 14 800 контейнеров вместо максимум 5000. После открытия Панамского канала транзит товаров из Азии к восточному побережью США через Суэцкий канал сократился на 18%.





"ПОЛИТИКА КУДА СЛОЖНЕЕ ВОЙНЫ"



Историю президента Масуда Барзани и Курдистана можно рассказать как цепь предательств со стороны США, СССР, Израиля, Ирана и сменявших друг друга властей Ирака.



Историю президента Масуда Барзани и Курдистана можно рассказать как цепь предательств со стороны США, СССР, Израиля, Ирана и сменявших друг друга властей Ирака. Барзани утверждает, что положить конец этому порочному кругу сможет только независимость его страны. 25 сентября этот вопрос был вынесен на референдум, за независимость Курдистана от Ирака проголосовали 92,73% избирателей.



Провести референдум о независимости Иракского Курдистана Барзани успел "на флажке" - за пять недель до выборов президента и депутатов парламента Курдистана. Барзани обещал, что уйдет с поста президента и не допустит, чтобы кто-либо из его родственников баллотировался на его место. Если все пройдет, как он задумал, в памяти людей Борзани останется человеком, наконец сделавшим Курдистан отдельным государством.





WINDOWS ТЕРЯЕТ МОБИЛЬНОСТЬ



Microsoft отказывается от Windows Phone для смартфонов. Число работающих на ней смартфонов стремится к нулю: Android и Apple iOS более удобны для пользователей.



Microsoft прекращает развивать операционную систему для мобильных устройств Windows Phone (WP). Компания пыталась заинтересовать разработчиков приложений для WP, платила им деньги - но количество пользователей оказалось слишком мало, чтобы инвестировать в платформу.



По данным IDC, в I квартале 2017 г. Windows была установлена всего на 0,1% смартфонов в мире. За год эта доля сократилась на 0,7 п. п.



В России, по оценке ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, смартфоны на WP занимают менее 1% рынка.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 10.10.2017