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10/10/2017
12:49

Газпромбанк запускает акцию 9.5% по ипотеке на вторичном рынке жилья

Газпромбанк запускает специальные условия по ипотеке - единая ставка 9.5% на вторичном рынке жилья. Об этом говорится в сообщении банка.

Единая ставка 9.5% по ипотечным кредитам теперь доступна при приобретении квартир в новостройках и с оформленным правом собственности у любого собственника.

Сумма кредита - от 500 тыс. руб. на срок до 30 лет и с первоначальным взносом от 10%.

Срок действия акции - до 30 декабря 2017 года.
АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю. Крупнейшими акционерами банка являются: ОАО "Газпром" и НПФ "Газфонд".


"AK&M" от 10.10.2017
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