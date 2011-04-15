Профицит торгового баланса РФ в январе-августе вырос на 25% до $80 млрд

Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-августе выросло на 25% до $80 млрд. Об этом свидетельствует сообщение ФТС.



Внешнеторговый оборот РФ составил $336.7 млрд, увеличившись на 26.4%. Объём экспорта вырос на 26.2% до $223.8 млрд, импорта - на 26.8% до $143.8 млрд.



Основой российского экспорта в январе-августе 2017 года в страны дальнего зарубежья традиционно являлись топливно-энергетические товары, удельный вес которых в товарной структуре экспорта в эти страны составил 65.9% (в январе-августе 2016 года - 62.7%). По сравнению с январём-августом 2016 года стоимостный объём топливно-энергетических товаров возрос на 32.8%, физический - на 3.4%.



В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования в январе-августе 2017 года приходилось 50.9% (в январе-августе 2016 года - 48.7%). Возрос стоимостный объём ввоза этой продукции по сравнению с январём-августом 2016 года на 32.3%. Стоимостный объём поставок средств наземного транспорта, кроме железнодорожного, увеличился на 38.2%, механического оборудования - на 36.1%, электрического оборудования - на 25.1%, инструментов и аппаратов оптических - на 21.8%. Физический объём импорта легковых автомобилей снизился на 10.8%, грузовых автомобилей - возрос на 50.4%.





AK&M Антикризис