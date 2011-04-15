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10/10/2017
13:33

Отрицательный капитал банка "ФК Открытие" на 1 октября составил 188.9 млрд руб.

Отрицательный капитал банка "ФК Открытие" на 1 октября 2017 года составил 188.9 млрд руб. Об этом сообщается в материалах банка на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц.

"Стоимость чистых активов банка "Финансовая Корпорация "Открытие" на 1 октября 2017 года составляет минус 188.872 млрд руб.", - говорится в сообщении.

ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" 29 августа 2017 года. Банк является системно значимой кредитной организацией, по объёму активов занимает 8-е место. Инфраструктура банка включает 22 филиала и более 400 внутренних структурных подразделений.

Это крупнейший в истории российской банковской системы случай санации и первый проект Фонда консолидации банковского сектора, созданного для того, чтобы ЦБ мог проводить санации самостоятельно, без участия инвесторов и Агентства по страхованию вкладов.

Банк "Открытие" - универсальный коммерческий банк. Работает на финансовом рынке с 1992 года. Банк "Открытие" был сформирован в результате интеграции более чем 10 банков различного масштаба, в том числе таких крупных федеральных как Номос-Банк, Ханты-Мансийский банк и банк "Петрокоммерц".




"AK&M" от 10.10.2017
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