КАМАЗ в январе-сентябре увеличил производство автомобилей на 15%

Подразделения единого технологического цикла ПАО "КАМАЗ" в январе-сентябре 2017 года выпустили 26.5 тыс. машкомплектов, что на 15% превысило аналогичный показатель прошлого года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КАМАЗа.



В том числе в сентябре 2017 года было сдано 3.884 тыс. машкомплектов.



Завод двигателей и СП "Камминз КАМА" выпустили и отгрузили своим потребителям в сентябре более 4 тыс. двигателей и силовых агрегатов. Всего с начала года было изготовлено более 28 тыс. единиц этого вида продукции (+12%).



Дилеры, сервисные центры, корпоративные и другие потребители КАМАЗа получили с начала года запчастей на сумму около 16.85 млрд руб. (+64%), в том числе в прошлом месяце - на 1.8 млрд руб.



В сентябре было выпущено продукции диверсификации на сумму 563 млн руб., а всего с начала года - без малого на 5 млрд руб. (+13.6%).



В группу компаний ПАО "КАМАЗ" (ИНН 1650032058) входят 13 крупных специализированных подразделений по разработке, производству, сборке автомобильной техники и автокомпонентов, а также сбыту готовой продукции. Всего в группе "КАМАЗ" 110 предприятий, включая совместные предприятия в странах СНГ и зарубежные сборочные производства. Основными акционерами являются ГК "Ростех" - 49.9%, Avtoinvest Limited - 24.53%, Daimler - 11%, KAMAZ International Management - 4.25%, Европейский банк реконструкции и развития - 4%, Decodelement Services Limited - 2.73%.



Чистая прибыль группы "КАМАЗ" по МСФО в первом полугодии 2017 года составила 990 млн руб. против убытка в 1.93 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 31.96% до 62.315 млрд руб. с 47.222 млрд руб., операционная прибыль составила 2.34 млрд руб. против убытка в 1.454 млрд руб. за аналогичный период 2016 года, прибыль до налогообложения - 1.507 млрд руб. против убытка в 2.237 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль КАМАЗа по РСБУ в первом полугодии 2017 года выросла в 15 раз до 419 млн руб. с 27.5 млн руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 26% до 57.59 млрд руб. с 42.3 млрд руб. годом ранее.









"AK&M" от 10.10.2017