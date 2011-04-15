Рубль может получить поддержку от коррекционного восстановления нефти

На вторник, 10 октября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58.3151 руб., евро - 68.3861 руб. Вся торговая сессия накануне проходила в жестком противостоянии покупателей и продавцов рубля около ключевых зон сопротивлений. Для доллара - это окрестности уровня 58.40, для евро - узкий диапазон 68.40-68.50 руб. На фоне коррекционного отката нефтяных фьючерсов от сессионных минимумов зоны сопротивлений сдержали напор покупателей иностранной валюты. Структурно техническая картина по обоим валютам на локальном рынке не претерпела принципиальных изменений. И доллар, и евро находятся в краткосрочной растущей фазе, для закрепления этих тенденций на среднесрочный период валютам необходимо закрепиться выше указанных уровней. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Александра Егорова.



Вербальные интервенции Минфина и Минэкономразвития уже оказали импульсное влияние на снижение курса рубля. На текущей неделе влияние нефтяного фактора может несколько вырасти. Наравне с регулярными еженедельными отчетами по запасам от американского института нефти и информационного агентства министерства энергетики США и данных по буровой активности от нефтесервисной компании Baker Hughes, в предстоящую среду будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по состоянию рынка нефти, а в четверг выйдет отчет Международного энергетического агентства. Резкое снижение цен на нефть в прошедшую пятницу привело к смещениям котировок обоих эталонных сортов и Brent, и WTI в более низкие торговые диапазоны. Выкладки в соответствии с методом TRT (Trade Range Tracig) указывают, что ближайшие недели североморская смесь Brent будет торговаться в диапазоне $53.40 - $56.30 за баррель, а легкая техасская WTI - в не выйдет за границы $48.10 - $50.50 за баррель.



Предпосылки роста валютных курсов на Московской бирже будут сохранять актуальность до тех пор, пока доллар будет торговаться выше зоны 58.00 -58.15, евро - выше 68.10-68.30.



В первой половине торговой сессии на локальном рынке расчетный диапазон для доллара США составляет 58.05 -58.50. Для евро утренний диапазон - 68.15 -68.70. И основной ориентиром для валютного рынка в течение дня будет динамика нефтяных цен.





"AK&M" от 10.10.2017