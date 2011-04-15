Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

10/10/2017
14:21

Рубль может получить поддержку от коррекционного восстановления нефти

На вторник, 10 октября 2017 года Банк России установил следующие официальные курсы: доллар США - 58.3151 руб., евро - 68.3861 руб. Вся торговая сессия накануне проходила в жестком противостоянии покупателей и продавцов рубля около ключевых зон сопротивлений. Для доллара - это окрестности уровня 58.40, для евро - узкий диапазон 68.40-68.50 руб. На фоне коррекционного отката нефтяных фьючерсов от сессионных минимумов зоны сопротивлений сдержали напор покупателей иностранной валюты. Структурно техническая картина по обоим валютам на локальном рынке не претерпела принципиальных изменений. И доллар, и евро находятся в краткосрочной растущей фазе, для закрепления этих тенденций на среднесрочный период валютам необходимо закрепиться выше указанных уровней. Об этом говорится в комментарии ведущего аналитика ГК "Телетрейд" Александра Егорова.

Вербальные интервенции Минфина и Минэкономразвития уже оказали импульсное влияние на снижение курса рубля. На текущей неделе влияние нефтяного фактора может несколько вырасти. Наравне с регулярными еженедельными отчетами по запасам от американского института нефти и информационного агентства министерства энергетики США и данных по буровой активности от нефтесервисной компании Baker Hughes, в предстоящую среду будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по состоянию рынка нефти, а в четверг выйдет отчет Международного энергетического агентства. Резкое снижение цен на нефть в прошедшую пятницу привело к смещениям котировок обоих эталонных сортов и Brent, и WTI в более низкие торговые диапазоны. Выкладки в соответствии с методом TRT (Trade Range Tracig) указывают, что ближайшие недели североморская смесь Brent будет торговаться в диапазоне $53.40 - $56.30 за баррель, а легкая техасская WTI - в не выйдет за границы $48.10 - $50.50 за баррель.

Предпосылки роста валютных курсов на Московской бирже будут сохранять актуальность до тех пор, пока доллар будет торговаться выше зоны 58.00 -58.15, евро - выше 68.10-68.30.

В первой половине торговой сессии на локальном рынке расчетный диапазон для доллара США составляет 58.05 -58.50. Для евро утренний диапазон - 68.15 -68.70. И основной ориентиром для валютного рынка в течение дня будет динамика нефтяных цен.


"AK&M" от 10.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100