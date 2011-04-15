!!Дайджест газеты "Ведомости" от 11 октября 2017 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 11 октября 2017 года.





И БЕДНАЯ РОССИЯ ПОЛЕЗЛА В ДОЛГИ



Малообеспеченные россияне не дождались роста доходов и стали активнее потреблять в кредит. Такие заемщики опасны для экономики, полагают эксперты, включая ЦБ.



Спрос россиян на кредиты растет: в августе их задолженность перед банками выросла максимально с весны 2014 г., а по рублевым займам достигла исторического максимума, говорится в "Мониторинге экономической ситуации в России" РАНХиГС.



Банки активно выдают кредиты: в январе - июле они предоставили россиянам на 23% больше займов, чем годом ранее. Быстрее всего растут потребительские кредиты: по данным Национального бюро кредитных историй, за восемь месяцев выдача таких займов увеличилась на 27%.



Кредиты играют все большую роль в бюджетах российских семей, отмечается в мониторинге: в первом полугодии новые кредиты достигли 21% от расходов домохозяйств на конечное потребление. Это заметно выше кризисного уровня последних двух лет (15-18%), правда, пока ниже пиковых 25-27% в 2013-2014 гг.





ЦЕНТРОБАНК ОТКРЫЛ ДЫРУ



Санация "ФК Открытие" привела к тому, что за месяц банк лишился почти 350 млрд руб. собственных средств и его капитал стал отрицательным - минус 188 млрд руб.



Капитал санируемого Центробанком банка "ФК Открытие" за месяц сократился на 347 млрд руб. и стал отрицательным - минус 188,9 млрд руб., следует из данных, опубликованных на сайте Единого федерального реестра юридически значимых сведений о деятельности юрлиц. Больше дыра была только у рухнувшего в начале 2016 г. Внешпромбанка - 215,9 млрд руб. В "Трасте", также отошедшем под Фонд консолидации банковского сектора, отрицательный капитал в сентябре увеличился на 58,5 млрд руб. до минус 157,9 млрд.



Собственные средства "ФК Открытие" и "Траста" сократились из-за досоздания резервов, отрицательной переоценки ценных бумаг, оказания "Открытием" безвозмездной помощи дочерней структуре и приобретения "Трастом" акций финансовых организаций.





БИТКОЙН СОГРЕВАЕТ



Российский стартап разработал устройство для майнинга криптовалют и одновременно обогрева дома. Фонд Exantech инвестировал в него $10 млн.



Венчурный фонд Exantech, созданный инвесткомпанией Exante, инвестировал $10 млн в стартап Comino. Эта компания создала хайтек-устройство на жидкостном охлаждении для обогрева дома, которое одновременно майнит криптовалюту (добывает ее при помощи вычислительных мощностей).Прибор стоимостью $4500 создали российские разработчики, он работает на уникальном программном обеспечении, собирается в Германии, рассказывает гендиректор Comino Евгений Власов.



Кроме Exantech другие владельцы Comino - это ее создатели. Первая версия устройства зарабатывает в день примерно $10 (по текущему курсу Ethereum), т. е. около 18 000 руб. в месяц, а на оплату электричества для работы одного устройства нужно исходя из московских тарифов около 4500 руб.





ГДЕ В МОСКВЕ ЗАКОПАЮТ 2 ТРЛН РУБЛЕЙ



Капитальные вложения Москвы в 2017-2020 гг. составят рекордные 2 трлн руб. Из них более 70% будет потрачено на развитие транспортной системы.



Мэр Сергей Собянин утвердил адресную инвестиционную программу Москвы (АИП) на 2017-2020 гг. С учетом 2017 г. московские власти планируют потратить на городское строительство 2 трлн руб., следует из проекта АИП ("Ведомости" ознакомились с документом).



Львиная доля расходов приходится на программу "Развитие транспортной системы г. Москвы" - 1,43 трлн руб., это более двух третей всей АИП. Свыше половины этих средств пойдет на строительство метро - 760 млрд руб. Это одна из главных программ команды Собянина - изначально инвестиции в нее оценивались в 1 трлн руб., а по ее завершении в 2020 г. протяженность метрополитена должна увеличиться в 1,5 раза. Затраты города на метро в новой АИП несколько выросли.





"НЕЛЕГАЛЬНО ТОРГОВАТЬ СИГАРЕТАМИ ВЫГОДНО"



Управляющий директор "Бритиш Американ Тобакко" Никандро Дюранте рассказал в интервью, что никогда не курил обычные сигареты.



Управляющий директор "Бритиш Американ Тобакко" Никандро Дюранте рассказал в интервью, что никогда не курил обычные сигареты. Но курит сигары и практикует вейпинг.



"Трудно ли руководить компанией, чью продукцию не можете попробовать?" - поинтересовались "Ведомости".



"Я иногда пробую новую продукцию. Нет никакой проблемы в том, что я не курю. Число курящих сотрудников в "БАТ" примерно такое же, как в других отраслях. У нас многие не курят," - был ответ.





ОСЕННИЙ СПРИНТ



Тем, кто ищет работу, стоит как можно быстрее воспользоваться небывалым ростом числа вакансий этой осенью. Оживление на рынке труда скоро спадет: в начале 2018 г. грядет новая волна сокращений, предупреждают рекрутеры.



Вакансий на российском рынке труда стало заметно больше - этой осенью за каждое рабочее место конкурируют пять человек, а еще весной за него боролись восемь кандидатов, подсчитало кадровое агентство "Юнити". Прирост вакансий в базе рекрутеров в сентябре - октябре составил 15-20% в сравнении с летними месяцами (в прошлом году сезонный рост был меньше - 3-7%). Компании поняли, что ждать бурного экономического роста не стоит, и начали наем на позиции, который долго откладывали. Однако работодатели предлагают оклады на 20-30% меньше, чем два года назад. Зато бонусную часть обещают больше.





УТЮГИ ЗА САПОГАМИ



Холодильники и чайники - основная угроза кибербезопасности.

К 2018 г. число IoT-устройств, по прогнозу Ericsson, превысит количество мобильных телефонов. А к 2022 г. на них придется 57% из 28 млрд устройств, подключенных к глобальной сети. Проблема в том, что устройства интернета вещей в целом более уязвимы, чем стационарные компьютеры или мобильные гаджеты - большинство производителей умных вещей не считают безопасность серьезной проблемой. Так что умные холодильники, чайники и телевизоры - идеальные боты: они круглосуточно в сети, у них динамический IP-адрес, для них почти нет антивирусов и часто хозяева не меняют на устройствах предустановленные стандартные пароли. Такая бот-сеть из 500 тыс. устройств, куда вошли также веб-камеры, кофемашины и тостеры, использовалась, например, для DDoS-аттак на российские банки, сообщала "Лаборатария Касперского" в декабре 2016 г. Проблема эта глобальная.







Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 11.10.2017