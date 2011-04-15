Дайджест газеты "Коммерсант" от 11 октября 2017 года



РЕГИОНАЛЬНЫМ ДОРОГАМ ОТКРЫВАЮТ НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

РОСАВТОДОР НАМЕРЕН ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИТЬ СЕТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРАСС



Около 18 тыс. км региональных дорог, как выяснил "Ъ", могут получить статус федеральных трасс к 2030 году. Соответствующую программу разрабатывает Росавтодор. Речь идет о наиболее крупных автомагистралях с оживленным трафиком. В частности, упоминаются трассы Санкт-Петербург-Архангельск, Грозный-Кизляр и другие. Финансирование федеральной сети дорог, в отличие от региональной, гораздо стабильней, отмечают эксперты, и пользователи наверняка ощутят последствия такого решения.





КИБЕРБЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОСЛА ДО АТТЕСТАТА

ЦБ ГОТОВИТ НОВЫЕ КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ ИСПЫТАНИЯ ДЛЯ ФИНАНСИСТОВ



Аттестаты нового типа - специалистов по информационной безопасности в финансовой сфере - появятся в середине 2019 года. ЦБ уже разработал программы для магистратуры и для повышения квалификации, а также квалификационные требования к специалистам-безопасникам. Однако вопрос о том, какие организации будут принимать экзамены и выдавать новые аттестаты, пока не решен.





ЛЕКАРСТВА ТЯНУТ В ИНТЕРНЕТ

РЕЦЕПТУРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ МОГУТ ПОЯВИТЬСЯ В ОНЛАЙНЕ



Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предлагает легализовать дистанционную продажу рецептурных лекарственных препаратов, но только после введения маркировки и появления электронных рецептов. Это может произойти в 2019 году. Сейчас подготовленный Минздравом и уже одобренный правительством законопроект позволяет торговать в интернете только безрецептурными лекарствами. Участники рынка считают, что без легализации онлайн-продаж рецептурных препаратов торговля в интернете в целом может быть нецелесообразной.





МАЛЫМ ФОНДАМ - КАПИТАЛЬНУЮ СКИДКУ

НПФ ПОПРОСИЛИ СНИЗИТЬ ТРЕБОВАНИЯ К РАЗМЕРУ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ



Ассоциация негосударственных пенсионных фондов (АНПФ) лоббирует снижение требований к капиталу игроков с активами менее 2 млрд руб. Как сказано в обращении АНПФ в Минфин, отсутствие привязки размера капитала НПФ к объему активов в управлении ставит игроков в неравные условия, при этом "запас прочности" у малых фондов в ряде случаев в несколько раз выше. Впрочем, эксперты указывают: с учетом роста расходов на выполнение регуляторных требований этот запас небольшие фонды рискуют проесть в течение трех-пяти лет.





THE MOSCOW TIMES ПОДПИТАЛИ АКЦИОНЕРОМ

ИЗДАВАТЬ ГАЗЕТУ В РОССИИ БУДЕТ ГЛАВА КЕЙТЕРИНГОВОЙ КОМПАНИИ



Контролирующим владельцем издателя англоязычной газеты The Moscow Times оказался Владимир Джао - гендиректор кейтеринговой компании "Аэромар", поставляющей питание на борт самолетов и в магазины Sky Shop. Он стал партнером основателя газеты Дерка Сауэра. После закрытия печатной версии еженедельника издатели намерены выпускать тематические номера, в том числе для китайской аудитории.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 11.10.2017