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11/10/2017
11:59

Использование криптовалют несёт серьёзные риски, В.Путин

Россия должна использовать преимущества, которые дают новые технологические решения в банковской сфере. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросу использования цифровых технологий в финансовой сфере, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте Кремля.

Вместе с тем, по его словам, использование криптовалют несёт и серьёзные риски. Прежде всего это возможность отмывания капиталов, полученных преступным путём, ухода от налогов и финансирование даже терроризма и, конечно, распространение мошеннических схем, жертвами которых могут, безусловно, стать рядовые граждане.

Криптовалюты выпускаются неограниченным кругом анонимных субъектов. Таким образом, покупатели криптовалют могут быть вовлечены в противоправную деятельность, подчеркнул глава государства.

Кроме того, напомнил В.Путин, по криптовалютам не существует обеспечения. В случае сбоя системы или "надувания пузырей" по ним не будет юридически ответственного субъекта.

"Нам нужно, опираясь на международный опыт, выстроить такую регуляторную среду, которая позволит систематизировать отношения в этой сфере, защитить, безусловно, интересы граждан, бизнеса, государства, дать правовые гарантии для работы с инновационными финансовыми инструментами", - сказал В.Путин.

При этом, по его словам, важно не нагородить лишних барьеров, а создать необходимые условия для дальнейшего развития и совершенствования национальной финансовой системы.

"AK&M" от 11.10.2017
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