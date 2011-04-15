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11/10/2017
12:33

Растущие цены на нефть дают рублю шансы на укрепление

Российская валюта продолжила консолидироваться у отметки 58 руб. за доллар. Закрепиться выше этой отметки помешал рост цен на нефть, стоимость барреля Brent вновь приблизилась к $57. Об этом говорится в комментарии начальника отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгения Волкова.

Учитывая состояние внешних рынков, у инвесторов может вновь вырасти аппетит к риску, хотя предстоящее заседание ФРС вносит серьёзный фактор неопределённости, но пока будет отыгрываться текущая ситуация.

Растущие цены на нефть дают рублю шансы на укрепление, российская валюта может вновь протестировать 57.5 руб. за доллар и в случае продолжения роста котировок нефти Brent.

В пользу рубля также будет играть фактор приближения налогового периода, однако растущая вероятность очередного снижения ставки ЦБ в среднесрочной перспективе будет мешать этому процессу.

Согласно ожиданиям аналитика, консолидация вблизи уровня 58 руб. продолжится до конца недели.


"AK&M" от 11.10.2017
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