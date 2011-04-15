Абсолют Банк отменил комиссию за оплату сотовой связи и штрафов ГИБДД

Абсолют Банк отменил комиссию за проведение некоторых операций через интернет-банк "Абсолют On-Line" и мобильное приложение "Абсолют Mobile". Об этом говорится в сообщении банка.



Теперь пользователи могут бесплатно оплатить штрафы ГИБДД, а также услуги сотовой связи от оператора Теле2.



Кроме того, Абсолют Банк снизил комиссию за оплату услуг ЖКУ-Москва (жилищно-коммунальные услуги), Мосэнергосбыта (электроэнергия), МГТС - Москва (городской телефон). Теперь комиссия по оплате услуг ЖКУ-Москва и Мосэнергосбыта составляет 0.7%, а за услуги МГТС - Москва всего - 0.2%. Новые тарифы, установленные банком - одни из самых низких на рынке, что позволяет клиенту экономить и платить в несколько раз меньше.



Тарифы действуют при совершении операций через интернет-банк "Абсолют On-Line" и мобильное приложение "Абсолют Mobile". Online-сервисы позволяют быстро и легко совершать финансовые операции и контролировать расходы, не выходя из дома или офиса.



ПАО АКБ "Абсолют Банк" - универсальный коммерческий банк, работающий на российском финансовом рынке с 1993 года. Основной акционер - Публичное акционерное общество "Объединённые Кредитные Системы" (входит в структуры Негосударственного Пенсионного Фонда "Благосостояние").





"AK&M" от 11.10.2017