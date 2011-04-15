Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

11/10/2017
13:19

Абсолют Банк отменил комиссию за оплату сотовой связи и штрафов ГИБДД

Абсолют Банк отменил комиссию за проведение некоторых операций через интернет-банк "Абсолют On-Line" и мобильное приложение "Абсолют Mobile". Об этом говорится в сообщении банка.

Теперь пользователи могут бесплатно оплатить штрафы ГИБДД, а также услуги сотовой связи от оператора Теле2.

Кроме того, Абсолют Банк снизил комиссию за оплату услуг ЖКУ-Москва (жилищно-коммунальные услуги), Мосэнергосбыта (электроэнергия), МГТС - Москва (городской телефон). Теперь комиссия по оплате услуг ЖКУ-Москва и Мосэнергосбыта составляет 0.7%, а за услуги МГТС - Москва всего - 0.2%. Новые тарифы, установленные банком - одни из самых низких на рынке, что позволяет клиенту экономить и платить в несколько раз меньше.

Тарифы действуют при совершении операций через интернет-банк "Абсолют On-Line" и мобильное приложение "Абсолют Mobile". Online-сервисы позволяют быстро и легко совершать финансовые операции и контролировать расходы, не выходя из дома или офиса.

ПАО АКБ "Абсолют Банк" - универсальный коммерческий банк, работающий на российском финансовом рынке с 1993 года. Основной акционер - Публичное акционерное общество "Объединённые Кредитные Системы" (входит в структуры Негосударственного Пенсионного Фонда "Благосостояние").


"AK&M" от 11.10.2017
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100