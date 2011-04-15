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11/10/2017
13:17

Грузооборот морских портов России в январе-сентябре увеличился на 9% до 580.2 млн

Грузооборот морских портов России в январе-сентябре 2017 года увеличился на 9% до 580.2 млн т по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Об этом говорится в сообщении Ассоциации морских торговых портов.

Объём перевалки сухогрузов в отчётном периоде составил 272 млн т (+9.3%), в том числе угля - 115.6 млн т (+13.4%), грузов в контейнерах - 35.4 млн т (+13%), зерна - 31.1 млн т (+26.9%), чёрных металлов - 20.8 млн т (-3.3%), минеральных удобрений - 12.7 млн т (+7.2%), рефрижераторных грузов - 2.2 млн т (-1.8%).

Перевалка наливных грузов увеличилась до 308.2 млн т (+8.8%), в том числе сырой нефти - до 188.6 млн т (+13.7%), нефтепродуктов - до 105.8 млн т (+0.7%) и сжиженного газа - до 10.5 млн т (+8.8%).

Экспортных грузов за отчётный период было перегружено 447.6 млн т (+6.4%), импортных - 26.7 млн т (+15.4%), транзитных - 42.8 млн т (+17.3%), каботажных - 62.9 млн т (+21.5%).

Операторы морских терминалов Арктического бассейна обработали 54.4 млн т грузов, что на 56.3% больше аналогичного показателя 2016 года. В портах Балтийского бассейна объём перевалки вырос на 5.3% до 184.3 млн т.

Грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна составил 194.7 млн т (+8.3%). В Каспийском бассейне в морских портах было перегружено 2.7 млн т грузов (снижение на 36.5%). В морских портах Дальневосточного бассейна грузооборот увеличился на 4.4% до 143.9 млн т.





"AK&M" от 11.10.2017
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