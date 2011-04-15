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11/10/2017
13:52

Tetra Pak покупает Big Drum

Компания Tetra Pak® объявила о приобретении Big Drum Engineering GmbH. Об этом говорится в сообщении компаний.

Таким образом, Tetra Pak расширяет свой продуктовый портфель, предлагая комплексные решения для производителей продуктов питания и напитков, и укрепляет свои позиции на мировом рынке мороженого, подчеркивается в сообщении. За счет приобритения Big Drum Engineering GmbH компания Tetra Pakусилит свое присутствие в сегменте "наполнительных машин", который составляет примерно половину от всего рынка мороженого в мире.

Tetra Pak - глобальный поставщик решений для переработки и упаковки пищевых продуктов. Tetra Pak является одной из трёх компаний, входящих в Tetra Laval Group - частную группу компаний, начавшую свою деятельность в Швеции. Две другие компании - это DeLaval и Sidel. Штаб-квартира Tetra Laval находится в Швейцарии.

Big Drum Engineering GmbH - поставщик оборудования для производства мороженого.



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