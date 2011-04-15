Котировки Brent консолидируются после рывка вверх накануне на фоне сигналов об ожидаемом продлении сделки ОПЕК+, закрытия 90% мощностей США из-за урагана "Нейт", и прогноза МВФ роста мировой экономки - на 3.6% в этом году и на 3.7% в 2018 году. Кроме того, инвесторы рассчитывают на позитивный отчёт о запасах энергоресурсов API (выйдет на день позже из-за праздника в США в понедельник). Об этом говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.



При этом повышение ставки ФРС в декабре выглядит всё более вероятным, что способствует росту осторожности, особенно в ожидании протоколов заседания FOMC (после закрытия рынка). Напряжение в отношениях США и Северной Кореи усиливается: сегодня утром американские бомбардировщики пролетели над Корейским полуостровом - демонстрация силы может вызвать ответную реакцию Пхеньяна (скорее всего, новое испытание ракеты).



Американские рынки акций закрылись в плюсе (DJIA +0.25%, S&P 500 +0.05%, NASDAQ -0.04%), азиатские индексы повышаются (Hang Seng без динамики, Shanghai +0.33%, Nikkei +0.26%). Фьючерсы на S&P 500 снижаются (-0.02%); фьючерсы на Brent торгуются на уровне $56.7 за барр. - выше открытия.





"AK&M" от 11.10.2017